Diese Vereinbarung markiert die erstmalige Einführung von POTELIGEO von Kyowa Kirin in Lateinamerika und erweitert den Zugang für Patienten.

Knight Therapeutics wird POTELIGEO exklusiv in Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Mexiko vertreiben.

Die Vereinbarung unterstützt die Mission von Kyowa Kirin, Hindernisse bei der Diagnose, beim Zugang zur Behandlung und beim Bewusstsein für die Erkrankung bei CTCL-Patienten in der gesamten Region zu beseitigen.

Kyowa Kirin International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), gab heute die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit Knight Therapeutics ("Knight") (TSX: GUD) über den Vertrieb von Mogamulizumab in ausgewählten Ländern Lateinamerikas bekannt.

Gemäß den Vertragsbedingungen ist Knight dafür verantwortlich, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und Mogamulizumab für Mycosis fungoides (MF) und das Sézary-Syndrom (SS) zwei Subtypen des CTCL, eines seltenen Non-Hodgkin-Lymphoms in Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Mexiko zu vermarkten. Knight wird die exklusiven Vertriebsrechte für das Medikament in diesen Märkten innehaben.

Die Zusammenarbeit zwischen Kyowa Kirin und Knight zielt darauf ab, CTCL-Patienten zu unterstützen und ihren Zugang zu innovativen Therapien in Lateinamerika zu verbessern.

Céline Rhême, Cluster General Manager, Emerging Growth Markets, bei Kyowa Kirin, erklärte: "CTCL tritt in dieser Region häufiger auf, als vielen bewusst ist, und es sind weitere Anstrengungen erforderlich, um ungedeckte Bedürfnisse zu identifizieren und dadurch Verbesserungen der Behandlungsergebnisse für Patienten voranzutreiben.1 Wir haben die Chance und die Verantwortung, dies zu ändern. Durch unsere stolze Partnerschaft mit Knight Therapeutics können wir dazu beitragen, den Zugang für Patienten in Lateinamerika zu verbessern als Teil unseres kontinuierlichen und unermüdlichen Engagements, lebensverändernden Wert zu schaffen und Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

Die exklusive Vereinbarung markiert Kyowa Kirins erste Zusammenarbeit in Lateinamerika im Zusammenhang mit Mogamulizumab und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Durch die Kombination von Kyowa Kirins Fachwissen im Bereich seltener Erkrankungen mit der etablierten regionalen Präsenz von Knight wird die Partnerschaft dazu beitragen, die Reichweite des Unternehmens auf mehr Patienten mit CTCL und anderen seltenen Erkrankungen in der gesamten Region auszuweiten.

Über Kyowa Kirin

Kyowa Kirin hat sich zum Ziel gesetzt, neuartige Medikamente zu entwickeln, die das Leben der Patienten grundlegend verändern. Als globales Spezialpharmaunternehmen investieren wir seit mehr als 75 Jahren in die Arzneimittelforschung und biotechnologische Innovationen und arbeiten derzeit an der Entwicklung der nächsten Generation von Antikörpern sowie Zell- und Gentherapien, die das Potenzial haben, Patienten mit schweren und seltenen Erkrankungen zu helfen. Ein gemeinsames Bekenntnis zu unseren Werten, zu nachhaltigem Wachstum und dazu, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, verbindet uns in unseren drei Regionen JAPAC, Nordamerika und EMEA.

Weitere Informationen über die Geschäftstätigkeit von Kyowa Kirin finden Sie unter: https://kyowakirininternational.com/

Über Mycosis fungoides (MF) und das Sézary-Syndrom (SS)

MF und SS sind zwei Subtypen des CTCL, bei dem es sich um eine seltene Form des Non-Hodgkin-Lymphoms handelt, die sich auf der Haut manifestiert und dort fortbesteht.2 CTCL ist behandelbar, gilt jedoch im Allgemeinen nicht als heilbar, und es besteht ein klarer ungedeckter Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten. Neben den offensichtlichen Auswirkungen der Symptome auf die Patienten kann es auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität derjenigen kommen, die eine Person mit CTCL pflegen.3

MF und SS sind durch die Lokalisierung von krebsartigen weißen Blutkörperchen, den sogenannten T-Lymphozyten (T-Zellen), in der Haut gekennzeichnet.4 Diese krebsartigen T-Zellen exprimieren durchgehend ein Protein namens CCR4, das es ihnen ermöglicht, vom Blut in die Haut zu wandern. 5-7 Wenn diese krebsartigen T-Zellen in die Haut wandern, führt dies zu den sichtbaren frühen Hautsymptomen in Form von roten Flecken oder Plaques, die in den frühen Stadien der Erkrankung an Psoriasis oder Ekzeme erinnern können.8 Später kann sich bei einigen Patienten der Hautbefall so weiterentwickeln, dass Tumore oder eine Rötung des Großteils der Hautoberfläche (Erythrodermie) auftreten.

MF der häufigste CTCL-Subtyp macht etwa 60 aller CTCLs aus9 und verläuft typischerweise indolent; er ist durch Hautsymptome wie Flecken oder Plaques, Hautrötungen und Tumore gekennzeichnet. SS ist mit einem Anteil von etwa 5 der CTCLs10 deutlich seltener und verläuft aggressiver8, wobei es zu einer starken Beteiligung des Blutes kommt.10 Es kann zu starkem Juckreiz, Erythrodermie, intensiver Hautschuppung und Haarausfall führen.8 Im Durchschnitt dauert es bei CTCL zwischen 2 und 7 Jahren, bis eine bestätigte Diagnose gestellt wird.8

Über POTELIGEO (Mogamulizumab)

Mogamulizumab ist ein First-in-Class-humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb), der gegen den CC-Chemokin-Rezeptor 4 (CCR4) gerichtet ist, ein Protein, das konsistent auf Krebszellen exprimiert wird, die sowohl bei Mycosis fungoides als auch beim Sézary-Syndrom auftreten.5-7 Sobald Mogamulizumab an CCR4 bindet, verstärkt es die Anziehung von Immunzellen aus dem Immunsystem, um die Krebszellen zu zerstören.11

Literaturverzeichnis

1 Dobos G, Pohrt A, Ram-Wolff C, Lebbé C, Bouaziz JD, Battistella M, Bagot M, de Masson A. Epidemiology of Cutaneous T-Cell Lymphomas: A Systematic Review and Meta-Analysis of 16,953 Patients. Cancers (Basel). 2020 Oct 11;12(10):2921. doi: 10.3390/cancers12102921. PMID: 33050643; PMCID: PMC7600606. 2 Kim YH, Bagot M, Pinter-Brown L, et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(9):1192-1204. 3 Williams et al (2020) Health state utilities associated with caring for an individual with CTCL. Journal of Medical Economics. 2020; 23(10):1142-1150 4 Scarisbrick JJ, Prince M, Vermeer MH, et al. Cutaneous Lymphoma International Consortium Study of Outcome in Advanced Stages of Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: Effect of Specific Prognostic Markers on Survival and Development of a Prognostic Model. J Clin Oncol. 2015;33(32):3766-3773. 5 Ferenczi K, et al. Increased CCR4 expression in cutaneous T cell lymphoma. J Invest Dermatol. 2002;119:1405-10. 6 Yoshie O, et al. Frequent Expression of CCR4 in Adult T-Cell Leukemia and Human T-cell Leukemia Virus Type 1-transformed T cells. Blood. 2002;99(5):1505-11. 7 Ishida T, et al. Clinical Significance of CCR4 Expression in Adult T-cell Leukemia/Lymphoma: Its Close Association With Skin Involvement and Unfavorable Outcome. Clin Cancer Res. 2003;9:3625-34. 8 Lymphoma Coalition. Cutaneous lymphoma a patient's guide. Abrufbar unter: https://lymphomacoalition.org/wp-content/uploads/Cutaneous_lymphoma_-_patients_guide_-.pdf Letzter Zugriff: November 2025. 9 Willemze R, et al. The 2018 update of the WHO-EORTC classification for primary cutaneous lymphomas. Blood. 2019;133(16):1703-1714. 10 Trautinger F, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome Update 2017. European Journal of Cancer. 2017;77:57-74. 11 Duvic M, et al. Mogamulizumab for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma: recent advances and clinical potential. Ther Adv Hematol. 2016;7(3):171-174.

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