Im November wählen die Amerikaner einen neuen Kongress. Die Midterms können die Mehrheitsverhältnisse in Washington grundlegend verändern und damit auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der kommenden zwei Jahre prägen. Die Börse scheint auf diese Klärung allerdings nicht zu warten. Der S&P 500 hat sich im bisherigen Jahresverlauf bereits deutlich positiv entwickelt. Von Giorgio Saraco, Teilhaber, Leiter Asset Management, Belvédère Asset ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab