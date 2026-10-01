Aehr Test Systems - AEHR: Long Setup trotz roter Zahlen!

Kursziel Allzeithoch!

KI-Chips sorgen für starkes Wachstum bei Aehr Test Systems. Investitionen in Fremont, Südostasien und Taiwan!

Aehr Test Systems (AEHR) - US00760J1088

Rückblick

Nach einem volatilen ersten Halbjahr mit Kursen zwischen rund 65 und 125 USD folgte im August ein dynamischer Ausbruch bis auf rund 145 USD, bevor eine scharfe Korrektur bei der Aehr-Test-Systems-Aktie einsetzte. Dabei kam es im August zu einer markanten Aufwärtsbewegung mit mehreren Kurslücken, der anschließende Abverkauf führte den Kurs zeitweise bis unter 80 USD zurück. Inzwischen hat sich das Chartbild stabilisiert, der Kurs notiert wieder oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei beide gleitenden Durchschnitte bei rund 95 USD verlaufen und sich neuerdings wieder nach oben orientieren. Knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte hat sich eine Seitwärtsrange mit einer Widerstandslinie bei 105 USD formiert, die als Basis für unser heutiges Setup dient.

AEHR-Aktie: Chart vom 30.09.2026, Kürzel: AEHR, Kurs: 99.62 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup zielt auf einen Ausbruch über den Widerstandsbereich um 105 USD, der zuletzt mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Gelingt der Sprung über diese Marke, könnten Trader das im Chart eingezeichnete Kursziel beim Allzeithoch vom 14. August anvisieren. Rücken der 20er-EMA und der 50er-EMA weiter nach oben und verteidigen die Aktie bei Rücksetzern, würde dies das positive Setup zusätzlich stützen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruch über 105 USD und fällt der Kurs wieder unter den Bereich um 95 USD, würde das kurzfristige Breakout-Setup deutlich an Qualität verlieren. Unterhalb des 50er-EMA könnte sich die Korrektur zunächst in Richtung 90 USD und anschließend bis in den Bereich um 80 USD ausweiten. Ein möglicher Stop Loss könnte daher bei 92 USD platziert werden, wobei ein Unterschreiten des jüngsten lokalen Tiefs bei rund 90 USD ein deutlich stärkeres Verkaufssignal darstellen würde.

Meinung

Aehr Test Systems wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt und produziert Test- und Burn-in-Systeme für Halbleiter, darunter die FOX- und Sonoma-Plattformen, mit denen unter anderem KI-Prozessoren, Leistungshalbleiter, Speicherchips und photonische Bauteile geprüft werden. Besonders das Geschäft mit KI-Chips sorgt derzeit für starkes Wachstum: Der Auftragsbestand liegt bei rund 100.6 Millionen USD, für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen einen Umsatz von 130 bis 150 Millionen USD in Aussicht. Analysten erwarten bis 2029 einen Umsatz von 270.6 Millionen USD und einen Gewinn von 83.4 Millionen USD. Gleichzeitig bestehen Risiken durch die hohe Abhängigkeit von einzelnen Kunden und den Investitionszyklen der Halbleiterbranche. Zudem arbeitet Aehr in der Verlustzone und Investitionen in zusätzliche Kapazitäten in Fremont, Südostasien und Taiwan belasten das Budget. Neben KI sollen künftig auch Siliziumphotonik, GaN-Leistungshalbleiter und Speicher zum Wachstum beitragen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 183.04 Mrd. USD

Meine Meinung zu Aehr Test Systems ist bullisch

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/semiconductors/nasdaq-aehr/aehr-test-systems/news/wie-die-durch-ki-bedingte-kurssteigerung-der-aehr-test-syste

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 01.10.2026

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