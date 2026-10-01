Das System BirdBlocker soll PV-Anlagen vor Verschmutzung durch Vögel schützen. Es besteht aus Edelstahlpins, die an die höchste Position der Anlage montiert werden. Die RoofTech GmbH lanciert ein Produkt, das PV-Großanlagen vor Verschmutzungen durch Vogelkot beschützen soll. Das Vogelabwehrsystem trägt den Namen "BirdBlocker TopGuard" und stammt von einem Hersteller aus den Niederlanden. Wie das Unternehmen mitteilte, werden dabei Edelstahlpins an den oberen Rändern der Modulreihen montiert. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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