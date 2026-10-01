Es wuselt wieder in der Branche: Viele langjährige "Solar-Coaster"-Fahrer kennen das immergleiche Spiel. Zum Jahreswechsel wird - mal wieder - irgendetwas anders und man muss unbedingt schnell aktiv werden. Bei den Privatanlagen geht es aktuell um die Einspeisevergütung. Das sehe ich ehrlicherweise gar nicht so kritisch: Wer jetzt schon Erfahrungen in der Direktvermarktung aus den Speichern kleiner Photovoltaik-Anlagen macht, hat auch keine Sorge vor 2027. Bei den großen Speicherprojekten hingegen drängt das Thema der FID, der Final Investment Decision. Da werden jetzt also bis Jahresende noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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