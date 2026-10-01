Zürich - Der Genfer Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak ist am Donnerstag mit hohen Kursschwankungen an der Schweizer Börse gestartet. Nach einem ersten Kurs von 56 Franken kletterte der Aktienkurs des Börsenneulings zwischenzeitlich gar bis auf einen Höchstwert von 140 Franken. Kurz vor Mittag kosten die Papiere 78,40 Franken und sind damit wieder etwas tiefer. Insgesamt haben bis dahin knapp 14'600 Aktien die Hand gewechselt, was einem Handelsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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