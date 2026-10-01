Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte sind schwächer in das vierte Quartal gestartet. Gestiegene Ölpreise und weiter zulegende Anleiherenditen belasteten am Donnerstag. «Die hohen Ölpreise schüren die Sorge vor einem erneuten Preisschub und damit vor einer länger restriktiven Geldpolitik», erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Gleichzeitig fallen die Kurse vieler Staatsanleihen weiter und treiben deren Renditen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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