Zürich - Der unabhängige Schweizer Vermögensverwalter Lakefield Partners setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erweitert seinen Verwaltungsrat mit Bruno J. Arnold. Die erfahrene Führungspersönlichkeit bringt mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Wealth Management sowie eine starke Verankerung in der Westschweiz mit. Lakefield Partners setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Nach dem kontinuierlichen Ausbau des Teams und der Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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