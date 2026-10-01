Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Anleiherenditen auf Rekordniveau - Der Markt spielt 2023, doch die Lage ist anders

01.10.2026 -

Sowohl zehnjährige Bundesanleihen als auch US-Treasuries haben mit Renditen von 3,6 und 5,25 Prozent in dieser Woche die höchsten Niveaus seit der Finanzmarktkrise 2007/2008 erreicht. In der allgemeinen Diskussion wird diese Entwicklung primär auf steigende Defizite und höhere Inflationserwartungen zurückgeführt. Da sich insbesondere die Fiskalposition in den kommenden Jahren kaum verbessern dürfte, lautet der Marktkonsens: Die Renditen werden weiter steigen. Das greift aus unserer Sicht zu kurz: Überzogene Erwartungen einer geldpolitischen Straffung Erstens ist der jüngste Renditeanstieg auf steigende reale Renditen zurückzuführen, während die Inflationserwartungen in den USA zuletzt sogar deutlich gefallen sind. Zweitens hat der Markt seit März seine Erwartungen von zwei Zinssenkungen auf mittlerweile sechs Zinserhöhungen in den kommenden 24 Monaten gedreht. Hier liegt damit der wesentliche Treiber der zehnjährigen US-Anleiherendite.Nicht mit 2023 vergleichbar Aus unserer Sicht sind diese Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik überzogen. In den USA preist der Markt von hier aus fast weitere 100 Basispunkte an Zinserhöhungen ein. Damit würde sich die Fed bis auf rund einen halben Prozentpunkt dem Zinsgipfel von 2023 nähern. Damals reagierte sie allerdings auf eine Kerninflation von knapp sechs und ein nominales Wirtschaftswachstum von über zehn Prozent. Heute liegen beide Werte ungefähr bei der Hälfte. Der Markt preist heute also eine geldpolitische Reaktion ein, die fast an 2023 heranreicht - allerdings ohne ein Inflations- und Wachstumsumfeld wie 2023. Dies ergibt wenig Sinn, zumal heute ein deutlich höheres Produktivitätswachstum und damit ein strukturell günstigeres Inflationsbild als damals vorliegen.Geldpolitik der EZB bereits restriktiv Auch für die EZB halten wir die eingepreisten Zinserhöhungen von ebenfalls rund 100 Basispunkten bis Ende 2027 für überzogen. Das gilt umso mehr, als die Geldpolitik der EZB heute - anders als die der Fed - bereits deutlich restriktiv ist. Darauf deuten unter anderem die realen Zinsen hin, die inzwischen über der realen Wachstumsrate der Wirtschaft liegen.Mittlere Laufzeiten jetzt kaufen Die Konsequenz daraus ist für uns klar: Für das vierte Quartal empfehlen wir taktische Long-Duration-Positionen, insbesondere im Laufzeitenbereich von fünf bis zehn Jahren auf beiden Seiten des Atlantiks. Dieses Segment dürfte am stärksten davon profitieren, wenn die derzeit aggressiven Zinserwartungen wieder ausgepreist werden. Ein möglicher Katalysator dafür sind die Notenbanksitzungen im Oktober, da wir in diesem Monat weder von der Fed noch von der EZB eine Zinserhöhung erwarten. Bei ultralangen Anleihen mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren bleiben wir dagegen zurückhaltend. In diesem Segment könnten steigende fiskalische Risikoprämien zunehmend zum Belastungsfaktor werden.

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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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