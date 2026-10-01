Die erneuerbaren Energien sorgten von Januar bis September 2026 für 61 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Die Photovoltaik hatte mit 24 Prozent das größte Gewicht. Erneuerbare Energien deckten in den ersten drei Quartalen 2026 60,7 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Wie die Verbäde mitteilten, sei das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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