Berlin - Zum Start des Tankrabatts fordert der Vorsitzende der Linken Entlastungen auch für Bahnfahrer.



"Die Menschen leiden unter den steigenden Preisen. Es ist gut, dass die Bundesregierung etwas für die Autofahrer tut", sagte Pantisano den Funke-Medien. "Die gleiche Entlastung muss jetzt auch für die Bahnfahrer kommen. Das Deutschlandticket muss endlich wieder auf einen Preis gesenkt werden, den sich jeder leisten kann."



Der neue Tankrabatt trat am Donnerstag in Kraft. Dadurch soll bis zum Jahresende der Preis pro Liter Diesel und Benzin um jeweils knapp 17 Cent sinken. Gleichzeitig steigt der Preis für das Deutschlandticket ab dem 1. Januar um 3,80 auf 66,80 Euro. "Das 9-Euro-Ticket muss wiederkommen", forderte Pantisano. Er warf der Bundesregierung vor, sie sei "unfähig", das Leben der Menschen bezahlbar zu machen.



Pantisano kritisierte weiter: "Leider hat die Merz-Regierung nichts aus dem Fehler beim letzten Tankrabatt gelernt." Es werde nichts dafür getan, dass der Tankrabatt diesmal vollständig an die Menschen weitergegeben werde. Die Bundesregierung sei aber nicht bereit, sich für eine Übergewinnsteuer mit den Mineralölkonzernen anzulegen. Die Koalition will spätestens zum 1. Januar einen Preisdeckel einführen, eine Übergewinnsteuer ist bisher jedoch nicht absehbar.





© 2026 dts Nachrichtenagentur