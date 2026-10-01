Die Zertifizierung markiert einen weiteren Schritt im Engagement von NHOA Energy für Chancengleichheit und einen inklusiven Arbeitsplatz

NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, hat für sein Managementsystem zur Geschlechtergleichstellung in Italien die UNI/PdR 125:2022-Zertifizierung für Geschlechtergleichstellung erhalten.

Die von RINA nach einem unabhängigen Audit erteilte Zertifizierung bewertet den Ansatz des Unternehmens zur Gleichstellung der Geschlechter anhand qualitativer und quantitativer Indikatoren in sechs Schlüsselbereichen: Personalbeschaffung und -einstellung, Karriereplanung, Lohngleichheit, Elternschaft und Pflege, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie die Prävention von Missbrauch und Belästigung am Arbeitsplatz.

"Der Aufbau eines starken Unternehmens bedeutet auch, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Menschen gleiche Chancen haben, sich einzubringen, sich weiterzuentwickeln und Führungsaufgaben zu übernehmen. Diese Zertifizierung ist eine wichtige Anerkennung der bereits geleisteten Arbeit, vor allem aber eine Verpflichtung, die Art und Weise, wie wir unsere Mitarbeiter unterstützen und unsere Unternehmenskultur stärken, kontinuierlich weiter zu verbessern", sagte Anita Maria Ganassali, VP Human Capital bei NHOA Energy

Die Zertifizierung wurde im Rahmen der Veranstaltung des Winning Women Institute am 29. September in Mailand gefeiert, bei der NHOA Energy zu den Unternehmen gehörte, die für den Erwerb der Zertifizierung nach UNI/PdR 125:2022 ausgezeichnet wurden.

"Die Gleichstellung der Geschlechter zeigt sich in den Entscheidungen, die ein Unternehmen täglich trifft: darin, wie es seine Mitarbeiter rekrutiert, anerkennt, belohnt und während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn unterstützt. Die Zertifizierung nach UNI/PdR 125:2022 bietet einen strukturierten und messbaren Rahmen für dieses Engagement. Die Leistung von NHOA Energy spiegelt eine konkrete Fokussierung auf diese Themen und die Verpflichtung wider, sie immer tiefer in die Unternehmenskultur und die Prozesse zu verankern", kommentierte Enrico Gambardella, Gründer des Winning Women Institute

Die Zertifizierung baut auf einer Reihe von Initiativen auf, die NHOA Energy eingeführt hat, um sein Engagement für Geschlechtergleichstellung und Inklusion in konkrete Maßnahmen umzusetzen, darunter:

eine globale Elternrichtlinie , die darauf abzielt, Mitarbeitern und ihren Familien mehr Unterstützung zu bieten und unternehmensweit einen einheitlichen Ansatz in Bezug auf Elternschaft zu etablieren;

, die darauf abzielt, Mitarbeitern und ihren Familien mehr Unterstützung zu bieten und unternehmensweit einen einheitlichen Ansatz in Bezug auf Elternschaft zu etablieren; Initiativen für flexibles Arbeiten und Work-Life-Balance, die darauf abzielen, den Menschen zu helfen, ihr Berufs- und Privatleben besser miteinander in Einklang zu bringen;

die darauf abzielen, den Menschen zu helfen, ihr Berufs- und Privatleben besser miteinander in Einklang zu bringen; spezielle Schulungen zu unbewussten Vorurteilen, inklusiver Sprache und Nulltoleranz gegenüber Belästigung, die dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen und ein Arbeitsumfeld zu fördern, in dem Unterschiede anerkannt und geschätzt werden;

die dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen und ein Arbeitsumfeld zu fördern, in dem Unterschiede anerkannt und geschätzt werden; die Unterstützung von Girls@PoliMi durch NHOA Energy, einem vom Politecnico di Milano geförderten Stipendienprogramm, das mehr junge Frauen dazu ermutigen soll, MINT-Studiengänge in Bereichen zu absolvieren, in denen sie nach wie vor unterrepräsentiert sind.

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