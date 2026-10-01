Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Swiss Central City Real Estate Fund erzielt 5 GRESB-Sterne und Platz 1 unter den kotierten Schweizer Immobilienanlageprodukten



01.10.2026 / 14:00 CET/CEST





Medienmitteilung, 1. Oktober 2026 Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) erzielt beim Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ein Spitzenergebnis und erhält die Höchstbewertung von 5 GRESB-Sternen. Unter den kotierten Schweizer Immobilienanlageprodukten belegt der Fonds den 1. Platz. Das Bewertungsergebnis steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.9 Punkte auf 92.1 von 100 Punkten und unterstreicht damit die führende Position des Swiss Central City Real Estate Fund im Schweizer Immobilienanlageuniversum. GRESB ist ein international etablierter Benchmark zur Beurteilung der ESG-Performance von Immobilienanlagen. Wesentlich zur Verbesserung des Ratings 2026 beigetragen haben die konsequente Integration von ESG-Kriterien in alle Geschäftsbereiche, ein systematisches ESG-Risikomanagement sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsperformance. Entscheidend sind dabei eine langfristige Ausrichtung, eine konsequente Umsetzung und die frühzeitige Berücksichtigung regulatorischer und marktseitiger Entwicklungen. «Die Resultate im GRESB 2026 verdeutlichen das grosse ESG-Engagement der Nova Property Fund Management AG in ihren Immobilienportfolios und -mandaten. Wirtschaftlichkeit und ökologische Massnahmen sind integraler Bestandteil unseres Handelns um die Zukunftsfähigkeit der Immobilien zu stärken. Im Vordergrund stehen für uns langfristiger Werterhalt und die Wertentwicklung der Immobilien, die Reduktion von Risiken sowie effiziente und zukunftsorientierte Bewirtschaftung der Portfolios. Die unabhängig durch GRESB bewertete ESG-Performance bedeutet für Investoren maximale Transparenz und Vergleichbarkeit und bestätigt unsere Gesellschaft als verlässlichen und führenden Partner für nachhaltige Immobilienanlagen», sagt Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG. Kontaktpersonen: Marcel Schneider Marcel Denner CEO COO marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch



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Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142XXX; Symbol CITY Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST), Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten. Disclaimer

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