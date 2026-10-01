Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Medienmitteilung, 1. Oktober 2026
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) erzielt beim Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ein Spitzenergebnis und erhält die Höchstbewertung von 5 GRESB-Sternen. Unter den kotierten Schweizer Immobilienanlageprodukten belegt der Fonds den 1. Platz.
Das Bewertungsergebnis steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.9 Punkte auf 92.1 von 100 Punkten und unterstreicht damit die führende Position des Swiss Central City Real Estate Fund im Schweizer Immobilienanlageuniversum. GRESB ist ein international etablierter Benchmark zur Beurteilung der ESG-Performance von Immobilienanlagen.
Wesentlich zur Verbesserung des Ratings 2026 beigetragen haben die konsequente Integration von ESG-Kriterien in alle Geschäftsbereiche, ein systematisches ESG-Risikomanagement sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsperformance. Entscheidend sind dabei eine langfristige Ausrichtung, eine konsequente Umsetzung und die frühzeitige Berücksichtigung regulatorischer und marktseitiger Entwicklungen.
«Die Resultate im GRESB 2026 verdeutlichen das grosse ESG-Engagement der Nova Property Fund Management AG in ihren Immobilienportfolios und -mandaten. Wirtschaftlichkeit und ökologische Massnahmen sind integraler Bestandteil unseres Handelns um die Zukunftsfähigkeit der Immobilien zu stärken. Im Vordergrund stehen für uns langfristiger Werterhalt und die Wertentwicklung der Immobilien, die Reduktion von Risiken sowie effiziente und zukunftsorientierte Bewirtschaftung der Portfolios. Die unabhängig durch GRESB bewertete ESG-Performance bedeutet für Investoren maximale Transparenz und Vergleichbarkeit und bestätigt unsere Gesellschaft als verlässlichen und führenden Partner für nachhaltige Immobilienanlagen», sagt Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG.
Swiss Central City Real Estate Fund
Nova Property Fund Management AG
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2408862 01.10.2026 CET/CEST