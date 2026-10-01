Die BMW-Aktie steht massiv unter Druck. Nach der kurzen Erholung Anfang September ist der Kurs wieder deutlich zurückgefallen. Am Donnerstag notiert das Papier aktuell bei rund 55,40 Euro - und damit auf einem Mehrjahrestief. Auf dem Kapitalmarkttag präsentierte der Konzern seine Strategie bis 2030. Kosten runter, Margen rauf, neue Modelle und mehr künstliche Intelligenz: Kann der Konzern damit die Trendwende schaffen? Strategieziele bis 2030 Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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