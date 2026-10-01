Bei der Vonovia-Aktie verschärft sich der Abwärtstrend weiter. In meiner Analyse vom Montag hatte ich nach dem praktisch erreichten Korrekturziel bei 16,90 € bereits vor einem möglichen weiteren Rücklauf in Richtung des Tiefbereichs um 15 € gewarnt. Inzwischen ist auch die Marke von 16,90 € gefallen und der Titel notiert bei nur noch 16,79 €. Damit rückt die nächste große Auffangzone immer näher und für eine bessere Einordnung wechsle ich diesmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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