Das Energieerfassungs-Unternehmen Ista steigt ins Geschäft mit Photovoltaik und Wärmepumpen ein. Dafür übernimmt es den Spezialisten Homenergy. Der Immobiliendienstleister Ista übernimmt das Münchener Startup Homenergy, das seit 2022 Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen umsetzt. Damit will sich das Abrechnungs- und Mess-Unternehmen mit nachhaltigen Energien verstärken. Wie Ista mitteilte, habe Homenergy in den vergangenen vier Jahren rund 4.500 Wärmepumpen- und Photovoltaiksysteme verkauft und installiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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