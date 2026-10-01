NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 228 auf 244 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens. Quigley favorisiert aber die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007165631
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