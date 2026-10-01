Unterföhring (ots) -
Unterföhring, 1. Oktober 2026. Quizfrage: Woraus besteht das erste Quiz für Fernsehnerds? A: "TV total". B: Sebastian Pufpaff. C: Nippel. D: ProSieben. Die richtige Antwort: Alle vier!
Am Mittwoch, 4. November 2026, um 20:15 Uhr zeigt ProSieben "TV total - Das Quiz": Sebastian Pufpaff wird zum Quizmaster. Der Nippel zum Buzzer. Die schrägsten TV-Momente zu Quizfragen. Und eine Person aus dem Studiopublikum zum Gewinner. Drei prominente Fernsehnerds stellen in klassischen Nippelfragen, Musikspielen oder Gedächtnistests ihr Wissen aus der "TV total"-Welt unter Beweis - natürlich mit der typischen Prise "TV total"-Humor. Wer punktet mit Köpfchen, Reaktionsvermögen und genau der richtigen Portion TV-Halbwissen und spielt im Finale um den Hauptgewinn für eine Person aus dem Studiopublikum?
Die Aufzeichnung für "TV total - Das Quiz" ist am 31. Oktober in Köln. Tickets gibt's hier (https://myshow.de/formats/tv-total-turmspringen). Produziert wird "TV total - Das Quiz" von Brainpool.
"TV total - Das Quiz" - am 4. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Pressekontakt:
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Katrin Dietz
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@prosiebensat1.com
Photo Production & Editing
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phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
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Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6363158
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Die Aufzeichnung für "TV total - Das Quiz" ist am 31. Oktober in Köln. Tickets gibt's hier (https://myshow.de/formats/tv-total-turmspringen). Produziert wird "TV total - Das Quiz" von Brainpool.
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