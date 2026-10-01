Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat auf seiner Datenplattform Energy-Charts einen frei zugänglichen Strompreissimulator veröffentlicht. Damit lässt sich anhand realer Marktdaten untersuchen, wie sich zusätzliche Batteriespeicher auf die Preise am Day-Ahead-Markt ausgewirkt hätten. Die Berechnungen werden täglich mit den neuen Ergebnissen des Stromhandels aktualisiert. Grundlage sind die aggregierten Kauf- und Verkaufsgebote der Day-Ahead-Auktion der Strombörse Epex Spot. Diesen fügt das Modell eine virtuelle Batterieflotte hinzu, die bei niedrigen Preisen lädt und bei hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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