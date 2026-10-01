Sunmaxx und Qvantum bieten künftig PVT-Technologie und Wärmepumpen gemeinsam an. Dabei nutzen Qvantums Sole-Wasser-Wärmepumpen die Wärme aus den PVT-Kollektoren als Energiequelle. Sunmaxx PVT und Qvantum bündeln ihr Geschäft. Die Unternehmen planen künftig PVT-Kollektoren und Wärmepumpen im Rahmen einer Gesamtlösung anzubieten. Laut gemeinsamer Mitteilung ist Sunmaxx Marktführer im Bereich photovoltaisch-thermischer Hybridmodule (PVT). Bei Qvantum handele es sich um einen Newcomer bei Wärempumpen.Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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