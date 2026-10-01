Neue Goldzone, starke Treffer: Dieser Goldexplorer könnte vor etwas Größerem stehen

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Sonoro Gold meldet neue Bohrergebnisse vom Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. In den Gebieten Diana und La Colorada traf das Unternehmen mehrfach auf längere mineralisierte Abschnitte mit höheren Goldgehalten. In der laufenden 50.000-Meter-Kampagne sind damit 72 Bohrlöcher über insgesamt 14.086,35 Meter abgeschlossen.

Sonoro Gold meldet neue Bohrergebnisse vom Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. In den Gebieten Diana und La Colorada traf das Unternehmen mehrfach auf längere mineralisierte Abschnitte mit höheren Goldgehalten. In der laufenden 50.000-Meter-Kampagne sind damit 72 Bohrlöcher über insgesamt 14.086,35 Meter abgeschlossen.

Diana rückt in den Mittelpunkt

Auf der kürzlich erworbenen Konzession Diana führte Sonoro 14 RC-Bohrungen aus. Bei diesem Verfahren wird Gestein mit Druckluft an die Oberfläche befördert und anschließend im Labor untersucht. Zehn Bohrlöcher lieferten nach Unternehmensangaben mehrere Abschnitte mit mehr als 1 Gramm Gold pro Tonne über mindestens einen Meter.



Besonders auffällig war SCR-387 mit 28,95 Metern und durchschnittlich 2,598 Gramm Gold pro Tonne. Darin lagen 13,72 Meter mit 5,101 Gramm pro Tonne. SCR-391 ergab 32 Meter mit 1,846 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich 4,57 Metern mit 10,430 Gramm. Weiter westlich traf SCR-396 auf 47,24 Meter mit 1,552 Gramm Gold pro Tonne, darunter 6,10 Meter mit 5,623 Gramm. Laut Sonoro deuten die Ergebnisse sowohl auf eine Fortsetzung der Goldmineralisierung südöstlich über das Bellotoso-Plateau als auch weiter westlich in nordwestlicher Richtung zur historischen Mine El Batamote hin.