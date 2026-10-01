© Foto: Dall-EAlphabet, Microsoft, Bayer und Siemens: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet auf „Overweight“ belassen und das Kursziel auf 420 US-Dollar festgelegt. Analyst Doug Anmuth begründet dies mit der Einführung des neuen KI-Modells Gemini 4 Argon. Die Bank ist überzeugt, dass Google über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, um durch eine Spitzenposition im Bereich der Künstlichen Intelligenz seine Führungsrolle zu behaupten und neue Impulse für die Suchmaschinentechnologie zu setzen.
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|Bayer-Aktie fällt kräftig: Dieser US-Fall wird jetzt zum Schlüsselmoment
|Die Bayer-Aktie steht am Donnerstag deutlich stärker unter Druck als noch zum Handelsstart. Aktuell notiert das Papier bei 45,78 Euro, rund 4,17 Prozent im Minus. Neue negative Unternehmensnachrichten...
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|Buy or Goodbye?: Alphabet, Microsoft, Bayer und Siemens - Die Analystenstimmen des Tages
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|OMV und Siemens launchen Hochleistungsladen für E-Lkw an der Brennerachse
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|Ein Traditionskonzern baut sich um - Modell und Messung im Abgleich. Siemens kennen viele von Zügen, Schaltanlagen und Medizingeräten. Die Zukunft des Konzerns soll aber stärker in Software und künstlicher...
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|EQS-News: CPT GmbH: Happy Birthday Siemens: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte
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/ Schlagwort(e): Research Update/Jahresbericht
Happy Birthday Siemens: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte
01.10.2026 / 13:30 CET/CEST
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