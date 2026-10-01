Die Peter Bade GmbH war einer der ersten Kunden von Encentive. Naheliegenderweise, könnte man sagen, denn das Kühllogistik-Unternehmen sitzt im schleswig-holsteinischen Neumünster und dort hat auch der 2020 gegründete, mit seiner Energiemanagement-Plattform "flexOn" mittlerweile europaweit aktive Spezialist für KI-basierte Energieoptimierung in Industrie und Gewerbe seinen Stammsitz. Die räumliche Nähe ist aber nicht das Einzige, was Peter Bade als Encentive-Kunden prädestiniert. Der Kühllogistiker unterhält 6. 500 Quadratmeter Lagerfläche, von denen ein beträchtlicher Teil auf zweistellige Minusgrade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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