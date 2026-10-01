Bern - Zahlungsdienstleister und Händlerakquisiteure, die den Schweizer Markt beherrschen, sollen direkt von der Finanzmarktaufsicht Finma beaufsichtigt werden und bestimmte Anforderungen erfüllen. Der Nationalrat hat eine entsprechende Motion von Emmanuel Amoos (SP/VS) angenommen. Mit 126 zu 65 Stimmen und mit einer Enthaltung sagte der Nationalrat am Donnerstag Ja zu dem Vorstoss, mit dem auch der Bundesrat einverstanden ist. Nun hat der Ständerat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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