Berlin - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor einem Rücktritt gewarnt. "Es wäre wirklich total schädlich", sagte Gauck dem Videoformat "Spitzengespräch" des "Spiegels". Ein Rückzug des Kanzlers würde das verbliebene Vertrauen besonders bei denjenigen beschädigen, die Merz gewählt hätten: "Da würde ein Restvertrauen schwer leiden und noch mehr minimiert werden", so der ehemalige Bundespräsident weiter.



Zugleich hielt er Merz vor, zwischen seinen Ankündigungen und seinem politischen Handeln klaffe ein "eklatanter Widerspruch". Er sei sicher, dass die Kritik, auch aus den eigenen Reihen, beim Kanzler ankomme und in ihm einen Konflikt auslöse: "Der Kanzler hat jetzt so viel Kritik gehört, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen kann als das, was jetzt in seinem Kopf vorgeht", sagte Gauck. Merz wolle dem Land dienen und nutzen. Einen Rücktritt des Kanzlers kann sich der frühere Bundespräsident nicht vorstellen: "Also wenn er das jetzt machen wollte, dann wäre er ja ein politischer Volltrottel. Das wird er nicht tun. Das geht nicht, das kann man nicht machen", so Gauck.





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