Amazons Paketboten sollen in Zukunft während ihrer Arbeit mit einer KI-Brille Tausende Bilder während einer einzigen Schicht aufnehmen. Solche Aufnahmen sollen einer KI das systematische Sammeln von Daten ermöglichen. Amazon stattet seine Zusteller:innen in den USA nach und nach mit sogenannten Smart Delivery Glasses aus. Die KI-Brillen sollen zum einen Pakete erkennen, den Weg zum Hauseingang anzeigen, vor Hindernissen warnen und zum anderen (für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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