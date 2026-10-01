© Foto: Dall-EDie Aktien von Tesla sind im Jahr 2026 stark gefallen, doch Analysten der Wall Street zögern zunehmend, Anlegern zum Verkauf zu raten.
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Trotz stark fallender Aktienkurse im Jahr 2026 sinkt die Zahl der Verkaufsempfehlungen für Tesla auf 13,1 Prozent – den niedrigsten Stand seit April 2023. Analysten zögern zunehmend, zum Verkauf zu raten, da CEO Elon Musk das Unternehmen strategisch transformiert. Tesla soll sich weg vom reinen Elektroautohersteller hin zu einem Zentrum für physische KI entwickeln, wobei der Fokus verstärkt auf selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern liegt.
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