vierten Geschäftsquartal die Erwartungen bei Umsatz und Auftragseingang deutlich

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ACCENTURE lieferte heute die passende Antwort auf die zuletzt wachsenden Zweifel am Geschäftsmodell: Der IT-Dienstleister übertrifft im. Die Aktie springt zum Handelsauftakt um 24 % - der größte Tagesgewinn ihrer Geschichte. Auch Wettbewerber wie Cognizant, EPAM und Globant ziehen kräftig an. Der Markt korrigiert damit einen Teil seiner Befürchtung, künstliche Intelligenz könnte klassische Beratungs- und IT-Dienstleistungen zunehmend ersetzen.Die Neubuchungen erreichen 22,2 Mrd. $, rund 11 % mehr als vom Konsens erwartet. Währungsbereinigt beträgt das Wachstum 5 %, trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis. Besonders stark fällt die Überraschung bei Managed Services aus: Mit knapp 12,8 Mrd. $ übertrifft der Auftragseingang die Erwartungen um rund 18 %. Im Beratungsgeschäft steigen die Neubuchungen um 6 % auf 9,4 Mrd. $. 141 Kunden mit Quartalsbuchungen von jeweils mindestens 100 Mio. $ untermauern die robuste Nachfrage.Der Umsatz wächst um 6,3 % auf 18,7 Mrd. $ und liegt damit knapp 4 % über den Schätzungen. Alle Branchenbereiche übertreffen die Erwartungen; Communications, Media & Technology wächst mit 10 % besonders dynamisch. Die ausgewiesene operative Marge steigt von 11,6 % auf 15,3 %. Beim Mittelzufluss bleibt allerdings ein Schwachpunkt: Der freie Cashflow sinkt um 25 % auf 2,85 Mrd. $.Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Accenture ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3 bis 6 %, einen Gewinn je Aktie von 14,39 bis 14,81 $ und eine operative Marge von 15,9 bis 16,1 % in Aussicht. Der freie Cashflow soll 11 bis 11,8 Mrd. $ erreichen; mindestens 9,5 Mrd. $ sollen an die Aktionäre zurückfließen. Bloomberg Intelligence sieht Spielraum, die Konsenserwartungen auch ohne breite Erholung der frei verfügbaren IT-Budgets zu übertreffen.Auf den Quartalstermin hatten wir in AB 37/2026 dezidiert hingewiesen. Am 14. Oktober wird ACCENTURE auf dem Investorentag erläutern, ob KI mehr neues Beratungsgeschäft schafft, als sie im klassischen Geschäft verdrängt. Mit einem 2027er-KGV von 15 liegt die Aktie noch immer ca. 60 % unter ihrem 5-Jahresschnitt.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!