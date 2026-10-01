Bern - Lohnschutz, Referendum und Zuwanderung: Diese drei Themen haben die epische Debatte im Ständerat zum EU-Paket geprägt. Sowohl das europafreundliche Lager als auch die EU-Skeptikerinnen und -Gegner konnten Etappensiege erringen. Eine analytische Übersicht: ReferendumsfrageDas EU-Paket soll Volk und Ständen vorgelegt werden. So will es der Ständerat. Er verankerte einerseits das obligatorische Staatsvertragsreferendum in der Vorlage. Andererseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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