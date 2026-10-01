Bern - Bei einer internationalen Polizeiaktion ist die Infrastruktur der Ransomware-Gruppe «KillSec» zerschlagen worden. An der Operation waren auch die Schweizer Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) beteiligt. Drei Personen wurden dabei festgenommen und mehrere Server beschlagnahmt. Die koordinierte Aktion fand am Mittwoch statt, wie das Fedpol und die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Im Rahmen der Operation wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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