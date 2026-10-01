New York - Die wieder steigenden Ölpreise und enttäuschende Konjunkturdaten haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leicht belastet. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 50.666 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,2 Prozent auf 7.634 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30.365 Punkte abwärts. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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