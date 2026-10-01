Die Bank of America hat heute die europäische Rüstungsbranche neu sortiert. Analyst David Holmes zieht klare Trennlinien zwischen den Unternehmen, die er jetzt bevorzugt, und jenen, bei denen er zurückrudert. Die Richtung war eindeutig. Renk und CSG bekommen die kalte Schulter Renk verlor heute 2,4 Prozent auf 36,87 €. Das ist das tiefste Niveau seit April 2025, als Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 € gedrückt hatten. Holmes streicht die Kaufempfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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