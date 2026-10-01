Wüstenrot & Württembergische AG,
Kornwestheim
ISIN: DE0008051004
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 06. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 01. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Kornwestheim
ISIN: DE0008051004
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 06. Oktober 2026
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