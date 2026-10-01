Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Nach dem Stabilisierungsteil hat der Ständerat heute auch die Beratungen zum Weiterentwicklungsteil abgeschlossen. Dabei hat er punktuelle Verbesserungen beschlossen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst diese Korrekturen. Seine grundsätzlichen Vorbehalte bleiben jedoch bestehen: Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Binnenmarktabkommens im Lebensmittelbereich ist weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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