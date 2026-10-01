Wetzikon - Ein Pool im eigenen Garten ist ein Luxus, vor allem aber eine langfristige finanzielle Angelegenheit. Wer sich den Luxus eines Schwimmbeckens im Garten gönnt, bindet dafür Kapital für Jahrzehnte und verpflichtet sich zu laufenden Ausgaben, die im Budget meist zu tief angesetzt sind. Zudem verändert ein Pool die Immobilie. Er wirkt für Kaufinteressenten anziehend oder abschreckend. Anschaffungspreise und Preisspannen Am Anfang steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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