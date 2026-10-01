Die auf dem 35. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vorgestellten Forschungsergebnisse beleuchten die Vorteile multifunktionaler Sonnenschutzmittel, kolloidaler Haferpulver zur Behandlung von Akne, Hyperpigmentierung und Ekzemen sowie von UV-bedingten Hautschäden und die Wirkung von 5 Minoxidil bei Alopezie.

Neutrogena, Aveeno und Regaine werden auf dem 35. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), der vom 30. September bis zum 3. Oktober in Wien stattfindet, 12 neue wissenschaftliche Studien vorstellen.

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New Neutrogena science showcased at EADV 2026 in Vienna, Austria

Die vorgestellten Abstracts liefern neue Erkenntnisse darüber, wie wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe wie Niacinamid, Trehalose, kolloidales Hafermehl und 5 Minoxidil dazu beitragen können, einige der häufigsten Haut- und Haarprobleme von Verbrauchern zu bekämpfen, darunter Akne, fettige Haut, trockene Haut, Hyperpigmentierung, Ekzeme, UV-bedingte Hautschäden und androgenetische Alopezie.

Die Ergebnisse liefern noch mehr Belege dafür, dass innovative Rezepturen Vorteile bieten können, die über die herkömmlichen Erwartungen hinausgehen. Sie tragen zum Schutz und zur Stärkung der Hautbarriere bei, verbessern sichtbare Hautprobleme und fördern das Nachwachsen der Haare.

Jüngste Forschungsergebnisse führen zu neuen Erkenntnissen über die Gesundheit der Haut, deren Barrierefunktion und das Nachwachsen von Haaren

Verbraucher suchen zunehmend nach wirksamen, wissenschaftlich fundierten Lösungen, die mehrere Probleme gleichzeitig angehen und sich nahtlos in die tägliche Pflegeroutine einfügen. Untersuchungen von Neutrogena, Aveeno und Regaine zeigt, wie gezielt ausgewählte Inhaltsstoffe messbare Vorteile für die Gesundheit von Haut und Haaren bieten und gleichzeitig das Selbstbewusstsein sowie das allgemeine Wohlbefinden fördern können.

"Verbraucher berichten uns immer wieder, dass gesunde Haut und gesundes Haar einen bedeutenden Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein und ihre Lebensqualität haben können", sagte Kate Stockman, Vice President and Head of EMEA Research and Development bei Kenvue. "Die Forschungsergebnisse, die wir auf der EADV vorstellen, vertiefen unser Verständnis darüber, wie Inhaltsstoffe wie Niacinamid, kolloidales Hafermehl und 5 Minoxidil jeweils die Gesundheit der Hautbarriere unterstützen, sichtbare Hautprobleme verbessern und das Nachwachsen der Haare fördern. Wir sind stolz darauf, weiterhin mit der dermatologischen Fachwelt zusammenzuarbeiten, um die Wissenschaft der Haut- und Haargesundheit durch strenge Forschung und Innovation voranzubringen."

Neutrogena Studie: Multifunktionale Sonnenschutzmittel bieten Vorteile, die über den UV-Schutz hinausgehen

Ein multifunktionaler Sonnenschutz hilft, fettige Haut in den Griff zu bekommen und sichtbare Anzeichen von Akne zu mindern

Verbraucher suchen zunehmend nach Sonnenschutzmitteln, die über den UV-Schutz hinaus auch kosmetische Vorteile und positive Auswirkungen auf die Hautgesundheit bieten. Neue Forschungsergebnissezu Neutrogena Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Oil Control 50+ zeigt, wie eine Breitband-Sonnencreme mit 2 Trehalose und 2 Niacinamid dazu beitragen kann, fettige und zu Akne neigende Haut zu pflegen und gleichzeitig täglichen Sonnenschutz zu bieten.

In zwei kleinen multiethnischen brasilianischen Populationen mit zu Akne neigender und fettiger Haut stellten die Forscher Folgendes fest:

Eine Verringerung der sichtbaren Rötung um 56 nach 28 Tagen

Eine Verringerung der aknebedingten Hyperpigmentierung um 46

Bis zu 12 weniger Fettigkeit der Haut

Eine Verringerung des sichtbaren Glanzes um 10

Eine Steigerung der Hautfeuchtigkeit um 13

Hohe Kundenzufriedenheit: 90 berichten von einer geringeren Fettigkeit der Haut und 78 von einer Verringerung der Aknenarben

Diese Ergebnisse zeigen, wie multifunktionale Sonnenschutzrezepturen dazu beitragen können, das Erscheinungsbild einer reineren, ausgeglicheneren Haut zu fördern und gleichzeitig vor UV-Strahlung zu schützen.

Sonnenschutzmittel mit Niacinamid verbessern die Feuchtigkeitsversorgung der Haut und tragen dazu bei, Sonnenflecken sichtbar zu reduzieren

Eine zweite Studie ii bewertete Neutrogena Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Hydration Fluid 50 mit 2% Niacinamid und den Vitaminen C und E bei Frauen mit trockener Haut.

Forscher entdeckten die folgenden Wirkungen bei regelmäßiger Anwendung:

Eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um 22

Erhaltung der Unversehrtheit der Hautbarriere

Deutliche Verbesserungen hinsichtlich der Gleichmäßigkeit und Ausstrahlung des Hauttons

Verringerung der Größe sichtbarer Hautflecken im Gesicht, die mit Hyperpigmentierung einhergehen

Nach 28 Tagen Anwendung gaben mehr als 90 der Teilnehmer an, eine verbesserte Hautfeuchtigkeit festgestellt zu haben. Die Verbesserungen hinsichtlich des allgemeinen Hautbildes und der sichtbaren Hautverfärbungen hielten bis zum 56. Tag an.

Aveeno Studie: Kolloidales Hafermehl unterstützt die Gesundheit der Hautbarriere, die Regeneration der Haut und die Behandlung von Ekzemen

Eine Rezeptur auf Basis von kolloidalem Hafer unterstützt die Regeneration der Haut nach UV-bedingten Schäden

Hafer und seine konzentrierten Bestandteile (Avena Sativa) sind schon seit langem für ihre hautberuhigende Wirkung bekannt. Die jüngste Forschung iii zeigt zudem, wie kolloidales Hafermehl die Hautbarrierefunktion und die Regeneration nach UV-Belastung unterstützen kann.

Präklinische und klinische Studien zur Bewertung von Rezepturen, die den für Aveeno typischen Triple Oat Complex (Dreifachen Haferkomplex) enthalten, kamen zu folgenden Ergebnissen:

Erhöhte Produktion wichtiger Proteine der Hautbarriere, darunter Filaggrin und Loricrin

Erhaltung dieser Proteine nach UV-Bestrahlung

Schnellere Regeneration der Haut nach der Anwendung

Verbesserte Feuchtigkeitsversorgung und gesteigerte Ceramidproduktion

Zusammengenommen untermauern diese Erkenntnisse die wichtige Rolle von kolloidalem Hafer für eine gesunde, widerstandsfähige Haut.

Dermatologen berichten über die Vorteile von kolloidalen, auf Hafer basierenden Hautpflegemitteln in Kombination mit topischen Kortikosteroiden bei Ekzemen.

Bei einer internationalen Umfrage iv bewerteten 178 Dermatologen und Kinderärzte aus Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ihre Eindrücke von einem Aveeno kolloidalen, auf Hafer basierenden Hautpflegemittel, das bei der Behandlung von Ekzemen zusammen mit topischen Kortikosteroiden angewendet wird.

Unter den Teilnehmern:

87,6 gaben an, häufig ein bestimmtes kolloidales Hautpflegemittel auf Haferbasis zusätzlich zu topischen Kortikosteroiden zu empfehlen

92,7 gaben an, steroidschonende oder steroidoptimierende Effekte beobachtet zu haben

Ärzte berichteten von positiven Effekten in Bezug auf die Stärkung der Hautbarriere, die Feuchtigkeitsversorgung und den Rückgang behandlungsbedingter Bedenken.

Die Ergebnisse unterstreichen den wahrgenommenen Wert von kolloidalen Hautpflegemitteln auf Haferbasis als ergänzender Bestandteil der Ekzemversorgung.

Regaine Studie: Ein früherer Einsatz von 5 Minoxidil geht mit einem stärkeren Haarwachstum bei männlicher androgenetischer Alopezie einher.

Neue Analysen v lassen darauf schließen, dass eine möglichst frühe Intervention zu einem besseren Nachwachsen von Haaren führen kann.

Androgenetische Alopezie, die häufigste Form des Haarausfalls bei Männern, betrifft schätzungsweise 30 bis 50 der Männer im Alter von 50 Jahren. Neue Forschungsergebnisse zu Regaine untersuchte, wie Alter und Stadium des Haarausfalls die Ergebnisse bei Männern beeinflussen können, die 5-prozentigen Minoxidil-Schaum zur äußerlichen Anwendung (MTF) verwenden.

In einer Post-hoc-Analyse einer klinischen Phase-III-Studie untersuchten die Forscher die Veränderungen der Anzahl der Nicht-Vellushaare nach 16-wöchiger Behandlung mit Regaine 5% Minoxidil Schaum zur äußerlichen Anwendung. Die Analyse ergab, dass bei jüngeren Männern sowie bei Männern, die sich gemäß der Norwood-Hamilton-Klassifikation in einem früheren Stadium des Haarausfalls befanden, ein stärkeres Nachwachsen der Haare zu verzeichnen war.

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse:

Bei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren war nach 16 Wochen ein durchschnittlicher Zuwachs von 26,25 Haaren gegenüber dem Ausgangswert zu verzeichnen, verglichen mit 19,93 Haaren bei Männern über 30 Jahren.

Bei Männern mit Haarausfall vom Typ III war ein durchschnittlicher Zuwachs von 23,06 Haaren zu verzeichnen, verglichen mit 18,70 Haaren bei Männern mit fortgeschrittenerem Haarausfall vom Typ IV und Typ V.

In allen Kategorien des Haarausfalls wurden im Vergleich zu Placebo statistisch signifikante Verbesserungen beim Nachwachsen der Haare beobachtet (p 0,002).

Die Analyse kam zu dem Ergebnis, dass der 5-prozentige Minoxidil-Schaum zwar in allen untersuchten Altersgruppen und Stadien das Haarwachstum förderte, jedoch bei jüngeren Männern und solchen in früheren Stadien der androgenetischen Alopezie ein stärkeres Nachwachsen beobachtet wurde, was den potenziellen Nutzen einer frühzeitigen Behandlung unterstreicht.

Weitere Forschung und wissenschaftlicher Austausch auf dem Kongress EADV 2026

Weitere neue Studien werden die Forschungsergebnisse von Neutrogena, Aveeno und Regaine auf dem Kongress EADV 2026 noch weiter untermauern. Neutrogena wird auch eine Branchensitzung sponsern unter dem Thema "Raising the Bar-rier: New Hydration Evidence in Compromised Skin" (Den Standard anheben: Neue Erkenntnisse über Befeuchtung bei geschädigter Haut) mit den Branchenexperten Ted Lain MD, MBA, FAAD, Patrica Farris MD, FAAD,? und Kenvue Head of Medical Affairs North America, Skin Health Baby, Asha Patel Shah MD, MBA, FAAD.

Wenn Sie mehr Informationen über die Forschung zu Neutrogena, Aveeno und Regaine auf dem 35. EADV Congress benötigen, nehmen Sie bitte mit den im Folgenden aufgeführten Medienvertretern Kontakt auf.

Neutrogena, Aveeno und Regaine sind Marken der Kenvue Brands LLC, einer Tochtergesellschaft von Kenvue Inc.

Referenzen i Rennó I, Felix D, Satake C, et al. Clinical Evidence of Improved Post Inflammatory Skin Changes and Skin Oiliness with Continuous Use of a Facial Sunscreen Containing 2% Trehalose and 2% Niacinamide in a Multiethnic Brazilian Population. Präsentiert auf: 35th EADV Congress; 30. September bis 3. Oktober 2026; Wien, Österreich. ii Rennó I, Felix D, Moreira G, et al. Additional Therapeutic Benefits of a Sunscreen with 2% Niacinamide for Dry Skin: A 56-Day Clinical Study in a Brazilian Population. Präsentiert auf: 35. EADV; 30. September bis 3. Oktober 2026; Wien, Österreich. iii Edison BL, Besingi R, Parsa R, et al. Pre-Clinical and Clinical Efficacy of an Oat-containing Lotion Demonstrated Increased Protein, Ceramide, Skin Resiliency and Speed of Healing the Skin Barrier. Präsentiert auf: 35. EADV Congress; 30. September 30 bis 3. Oktober 2026; Wien, Österreich. iv Peer A, Ahmad AHH, Lisante TA, Pringle L. Clinician-Reported Perceptions of a Colloidal Oat-Based Emollient Used with Topical Corticosteroids in Eczema: Results of a Multinational SERMO Survey. Präsentiert auf: 35 EADV Congress; 30. September bis 3. Oktober 2026; Wien, Österreich. v Waide RJ, McGuire JA, LaTerra P, Shah AP. Early Intervention of 5% Minoxidil Usage Yields Improved Hair Regrowth in Male Androgenetic Alopecia: The Effects of Age and Stage. Präsentiert auf: European Academy of Dermatology and Venerology, 25. bis 28. September 2024, Amsterdam, Niederlande.

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