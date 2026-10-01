Bergen - Die Bundeswehr will bis 2027 ein eigenes Drohnenregiment aufbauen, das als selbstständiger Verband für unbemannte Systeme fungiert. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch auf dem Truppenübungsplatz in Bergen in Niedersachsen.
Der Minister betonte, dass die Bundeswehr auf Hightech, Innovationen und autonome Systeme setze, um die Fähigkeiten der Truppe zu verbessern. Das neue Drohnenregiment soll Reichweiten von bis zu 500 Kilometern abdecken und über eine eigene Kompanie für elektromagnetischen Kampf verfügen. Ziel sei es, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Systeme direkt in der Truppe zu erproben.
Der Minister erklärte, dass unbemannte Systeme sowohl zu Lande als auch in der Luft und zu Wasser eine entscheidende Rolle spielen werden. Die Bundeswehr plant demnach, Erfahrungen der Ukraine in die Entwicklung der neuen Systeme einfließen zu lassen. Das Drohnenregiment soll Teil der Divisions-Truppen der 10. Panzerdivision sein und soll die Fähigkeiten der gepanzerten Verbände stärken.
Der Minister betonte, dass die Bundeswehr auf Hightech, Innovationen und autonome Systeme setze, um die Fähigkeiten der Truppe zu verbessern. Das neue Drohnenregiment soll Reichweiten von bis zu 500 Kilometern abdecken und über eine eigene Kompanie für elektromagnetischen Kampf verfügen. Ziel sei es, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Systeme direkt in der Truppe zu erproben.
Der Minister erklärte, dass unbemannte Systeme sowohl zu Lande als auch in der Luft und zu Wasser eine entscheidende Rolle spielen werden. Die Bundeswehr plant demnach, Erfahrungen der Ukraine in die Entwicklung der neuen Systeme einfließen zu lassen. Das Drohnenregiment soll Teil der Divisions-Truppen der 10. Panzerdivision sein und soll die Fähigkeiten der gepanzerten Verbände stärken.
© 2026 dts Nachrichtenagentur