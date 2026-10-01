DJ Scope stuft Lanxess auf BBB- ab; Ausblick stabil
DOW JONES--Scope bescheinigt Lanxess eine schwächere Bonität. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Emittenten-Rating auf BBB- von BBB gesenkt und den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. Lanxess habe es mit wachsenden strukturellen Herausforderungen zu tun, angesichts der Überkapazitäten im Sektor und des höheren Wettbewerbs durch asiatische Konkurrenten. Die Nachfrageschwäche sei mittlerweile auch strukturell, nicht nur zyklisch.
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October 01, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)
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