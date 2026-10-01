Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seinen seit Anfang Woche anhaltenden Abwärtstrend fortgesetzt und nach einem erneut volatilen Kursverlauf deutlich im Minus geschlossen. Gedrückt wurde die Stimmung an den Märkten von den erneut ansteigenden Ölpreisen und den hohen Anleihenrenditen. Belastend wirkte auch eine unerwartete Eintrübung der Stimmung in der US-Industrie. Etwa in den Erwartungen lagen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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