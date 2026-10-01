Berlin - Der seit Donnerstag geltende Tankrabatt, den die Bundesregierung angesichts hoher Benzin- und Dieselpreise beschlossen hat und der nun für drei Monate andauern soll, stößt bei den Deutschen auf ein geteiltes Echo. Das hat eine Umfrage von Infratest für den "ARD-Deutschlandtrend" ergeben.
47 Prozent halten den Tankrabatt als Maßnahme für richtig, 46 für falsch. Einzig die Anhänger der AfD ordnen die Maßnahme mehrheitlich für richtig ein (60 Prozent). Bei den Grünen-Anhängern gibt es mehrheitlich Kritik an der Maßnahme (73 Prozent dagegen). Unter den Unions- und SPD-Anhängern ist das Meinungsbild komplett geteilt.
Insgesamt werden die Anstrengungen der Bundesregierung zur Senkung der hohen Energiepreise in Deutschland von einer klaren Mehrheit (74 Prozent) als nicht weitgehend genug bewertet. Weitere 16 Prozent schätzen das Wirken der Bundesregierung dabei als angemessen ein, 5 Prozent als zu weitgehend.
Infratest hatte 1.303 Wahlberechtigte ab 18 Jahren vom 28. September bis 30. September befragt.
47 Prozent halten den Tankrabatt als Maßnahme für richtig, 46 für falsch. Einzig die Anhänger der AfD ordnen die Maßnahme mehrheitlich für richtig ein (60 Prozent). Bei den Grünen-Anhängern gibt es mehrheitlich Kritik an der Maßnahme (73 Prozent dagegen). Unter den Unions- und SPD-Anhängern ist das Meinungsbild komplett geteilt.
Insgesamt werden die Anstrengungen der Bundesregierung zur Senkung der hohen Energiepreise in Deutschland von einer klaren Mehrheit (74 Prozent) als nicht weitgehend genug bewertet. Weitere 16 Prozent schätzen das Wirken der Bundesregierung dabei als angemessen ein, 5 Prozent als zu weitgehend.
Infratest hatte 1.303 Wahlberechtigte ab 18 Jahren vom 28. September bis 30. September befragt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur