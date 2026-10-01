Seit Jahren dominieren die E-Reader von Amazon den Markt der digitalen Lesegeräte, doch technologische Sprünge blieben zuletzt aus. Nun verändert der Hersteller seine Modellreihe grundlegend und führt dabei ein lange erwartetes Feature ein. Amazon hat sein Portfolio an E-Readern aktualisiert und dabei vier neue Modelle vorgestellt. Wie der Konzern mitteilt, umfassen die Neuerungen den klassischen Kindle, den Kindle Paperwhite sowie den neuen Kindle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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