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WKN: 509310 | ISIN: DE0005093108 | Ticker-Symbol: AAD
Xetra
01.10.26 | 17:35
16,100 Euro
-2,07 % -0,340
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AMADEUS FIRE AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
01.10.2026 19:39 Uhr
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PTA-DD: Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frankfurt am Main (pta000/01.10.2026/19:05 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Robert von Wülfing 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Amadeus Fire AG 
b)      LEI                                     391200TJJ820ZDHNFJ33 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE0005093108 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        16,46 EUR                                  15.307,80 EUR 
        16,50 EUR                                  9.405,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        16,4752 EUR                                 24.712,80 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             01.10.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Tradegate 
        MIC                                     TGAT (Tradegate)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Amadeus Fire AG 
           Hanauer Landstraße 160 
           60314 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 96876 180 
E-Mail:        IR@amadeus-fire.de 
Website:       group.amadeus-fire.de 
ISIN(s):       DE0005093108 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790874300163 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 13:05 ET (17:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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