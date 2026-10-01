Bruttoumsatz von 165,72 Millionen US-Dollar und Cash-Kosten von 1.243 US-Dollar je Unze

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), nachfolgend "Monument" oder das "Unternehmen", gab seine Jahresergebnisse für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr ("Geschäftsjahr 2026") bekannt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter www.sedar.com.

Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Unternehmen mit der Goldproduktion einen Bruttoumsatz von 165,72 Millionen US-Dollar gegenüber 98,64 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 68,80 Millionen US-Dollar bzw. 0,20 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 37,54 Millionen US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Auch die Finanzlage des Unternehmens verbesserte sich: Der Cashflow stieg von 48,65 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 82,21 Millionen US-Dollar, die Zahlungsmittelreserven erhöhten sich von 45,94 Millionen US-Dollar auf 109,56 Millionen US-Dollar und das Nettoumlaufvermögen stieg von 58,54 Millionen US-Dollar auf 122,86 Millionen US-Dollar.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt: "Das Geschäftsjahr 2026 hat die finanzielle Stellung von Monument weiter gefestigt, während Selinsing weiterhin einen erheblichen Cashflow generiert hat. Unsere Prioritäten sind klar: Wir wollen die Produktion in Selinsing aufrechterhalten, die Exploration beschleunigen, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern, Murchison als potenzielle zweite Cashflow-Quelle voranbringen und Kapital gezielt für Wachstum und die Steigerung des Shareholder Value einsetzen."

Highlights des Geschäftsjahrs 2026:

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: 0,11 US-Dollar);

Der Jahresüberschuss belief sich auf 68,80 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: 37,54 Millionen US-Dollar);

Die Bruttomarge belief sich im Geschäftsjahr 2026 auf 109,76 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 69 % gegenüber 65,11 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 entspricht;

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen beliefen sich auf insgesamt 109,56 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 37,10 Millionen US-Dollar auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Geschäftsjahr 2025: 45,90 Millionen US-Dollar) und 72,46 Millionen US-Dollar auf Festgeldanlagen (Geschäftsjahr 2025: null) mit Laufzeiten von 90 bis 270 Tagen;

Das Nettoumlaufvermögen belief sich auf 122,86 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 64,32 Millionen US-Dollar gegenüber 58,54 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025 entspricht.

Produktionsergebnisse: Im Laufe des Jahres wurden 44.942 Unzen Gold produziert (Geschäftsjahr 2025: 38.530 Unzen); 45.010 Unzen Gold wurden zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 4.280 US-Dollar je Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 165,72 Millionen US-Dollar entspricht (Geschäftsjahr 2025: 41.183 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.947 US-Dollar je Unze, entsprechend einem Bruttoumsatz von 98,64 Millionen US-Dollar); Cash-Kosten von 1.243 US-Dollar je verkaufter Unze (Geschäftsjahr 2025: 814 US-Dollar je Unze), hauptsächlich aufgrund höherer Abbaukosten infolge des tieferen Abbaus, gestiegener Lizenzgebührensätze sowie höherer Lizenzgebühren je Unze aufgrund des höheren Goldpreises; diese Faktoren wurden teilweise durch höhere Goldausbeuten ausgeglichen; All-in-Sustaining-Costs (AISC) von 1.446 US-Dollar je verkaufter Unze im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 1.093 US-Dollar je Unze im Geschäftsjahr 2025.

Im Geschäftsjahr 2026 wurden in Selinsing umfangreiche Explorationsbohrungen durchgeführt, um potenzielle Erweiterungen der Ressourcen und Möglichkeiten für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu untersuchen;

Am 19. Januar 2026 wurde eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 5,04 Millionen US-Dollar (6,91 Millionen kanadische Dollar) an die Aktionäre ausgezahlt, was das Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Shareholder Value unterstreicht;

Am 18. Februar 2026 wurde das Unternehmen als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange ("TSXV") im Jahr 2025 ausgezeichnet und in die "TSX Venture 50"-Liste für 2026 aufgenommen.



Operative Highlights des vierten Quartals:

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 produzierte die Goldmine Selinsing 9.902 Unzen Gold. Aus dem Verkauf von 9.581 Unzen Gold in Form von Konzentrat wurde ein Bruttoumsatz von 37,05 Millionen US-Dollar bei einem realisierten Goldpreis von 4.349 US-Dollar je Unze erzielt (LBMA Gold Price PM: 4.506 US-Dollar je Unze), verglichen mit einem Bruttoumsatz von 39,63 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 14.527 Unzen zu einem realisierten Goldpreis von 3.368 US-Dollar je Unze (LBMA Gold Price PM: 3.280 US-Dollar je Unze) in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025;

Die Cash-Kosten je verkaufter Unze Goldkonzentrat beliefen sich auf 1.433 US-Dollar (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 701 US-Dollar je Unze). Der Anstieg war auf höhere Abbaukosten aufgrund des tieferen Abbaus sowie höhere Lizenzgebühren je verkaufter Unze infolge höherer Lizenzgebührensätze und des gestiegenen Goldpreises zurückzuführen ;

Die AISC stiegen auf 1.898 US-Dollar je Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 853 US-Dollar je Unze).





Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Production and Financial Highlights

Three months ended June 30, Year ended June 30,

2026 2025 2026 2025 Production Ore mined (tonnes) 222,835 193,481 868,712 726,012 Waste removed (tonnes) 1,839,377 2,138,118 7,841,692 8,592,126 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 234,007 235,264 941,525 786,241 Average mill feed grade (g/t) 1.48 1.82 1.66 1.79 Processing recovery rate (%) 88.77 89.50 89.49 85.32 Gold produced (oz) 9,902 12,315 44,942 38,530 Gold sold (oz) 9,581 14,527 45,010 41,183 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 37,046 39,625 165,715 98,639 Gross margin from mining operations 23,307 29,449 109,759 65,112 Net Income before other items 18,446 24,754 88,128 51,075 Net Income 15,489 20,837 68,795 37,536 Cash flows provided by operations 13,855 18,932 82,208 48,652 Working capital 122,858 58,544 122,858 58,544 Earnings per share - basic and diluted (US$/share) 0.04 0.06 0.20 0.11 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price - sulphide production 4,349 3,368 4,280 2,947 Cash cost per ounce sold Mining 387 241 343 239 Processing 341 262 291 285 Royalties 575 97 500 192 Rehabilitation fund levy 39 26 37 24 Operations 91 75 72 74 Total cash cost per ounce sold(1) 1433 701 1243 814 Operation expenses 2 1 1 3 Corporate expenses 28 (3 ) 8 10 Accretion of asset retirement obligation 6 4 5 6 Exploration and evaluation expenditures 44 25 11 15 Sustaining capital expenditures 385 125 178 245 Total all-in sustaining costs per ounce sold(2) 1,898 853 1,446 1,093

(1) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, rehabilitation fund levy, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees. Cash costs exclude amortization, depletion, accretion expenses, operation expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(2) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Jährliche Goldproduktion

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 wurden 44.942 Unzen Gold produziert, wobei 2.536 Unzen aus der Aufbereitung von 941.525 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,66 g/t resultierten. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 wurden 38.530 Unzen Gold aus 786.241 Tonnen Erz gewonnen, das in der Flotationsanlage mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,79 g/t und einer Ausbeute von 85,32 % aufbereitet wurde.

Der Bergbaubetrieb konzentrierte sich weiterhin auf Buffalo Reef und Felda Block 7, aus denen im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 Erz an die Selinsing-Sulfidanlage geliefert wurde. Insgesamt wurden 868.712 Tonnen Erz gefördert (Geschäftsjahr 2025: 726.012 Tonnen) und 7.841.692 Tonnen Abraum bewegt (Geschäftsjahr 2025: 8.592.126 Tonnen). Das Abraumverhältnis lag mit 9,03 unter dem Vorjahreswert von 11,83, was in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass der Hauptkörper der Sulfiderzlagerstätte erreicht wurde.

Goldproduktion im vierten Quartal

Die in der Sulfid-Flotationsanlage produzierte Goldmenge belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 9.902 Unzen, wobei 603 Unzen aus der Aufbereitung von 234.007 Tonnen Erz mit einem Aufgabegehalt von 1,48 g/t und einer Ausbeute von 88,77 % resultierten. (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 12.315 Unzen).

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2026

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus der Sulfid-Goldproduktion auf 165,72 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: 98,64 Millionen US-Dollar). Dies entspricht dem Verkauf von 45.010 Unzen Goldkonzentrat zu einem realisierten Goldpreis von 4.280 US-Dollar je Unze (Geschäftsjahr 2025: 41.183 Unzen zu 2.947 US-Dollar je Unze).

Die Bruttomarge stieg auf 109,76 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: 65,11 Millionen US-Dollar), was auf höhere Verkaufsmengen an Goldkonzentrat bei höheren realisierten Goldpreisen zurückzuführen ist.

Die Cash-Kosten für die Produktion von Goldkonzentrat durch Sulfidflotation beliefen sich im Geschäftsjahr 2026 auf 1.243 US-Dollar je Unze (Geschäftsjahr 2025: 814 US-Dollar je Unze Goldkonzentrat). Dies war vor allem auf höhere Abbaukosten, einen gestiegenen Lizenzgebührensatz sowie höhere Lizenzgebühren je Unze infolge der höheren realisierten Goldpreise und der niedrigeren Erzgehalte zurückzuführen. Diese Faktoren wurden jedoch teilweise durch höhere Ausbeuten ausgeglichen.

Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Zahlungsmittelreserven auf insgesamt 109,56 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 37,10 Millionen US-Dollar auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie 72,46 Millionen US-Dollar auf kurzfristige Finanzanlagen in Form von Festgeldanlagen. Dies entspricht einem Anstieg von 63,62 Millionen US-Dollar gegenüber den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 45,94 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 85,93 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: 13,54 Millionen US-Dollar) entfiel auf kurzfristige Finanzanlagen in Höhe von 72,46 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2025: null), Investitionen in Höhe von 11,61 Millionen US-Dollar in Selinsing, hauptsächlich für Abbau- und Abtragungsarbeiten, Erweiterungsbohrungen und geologische Arbeiten, Verbesserungen an der Flotationsanlage sowie Modernisierungen der Tailings-Lagerstätte ("TSF") (Geschäftsjahr 2025: 12,29 Millionen US-Dollar), sowie 1,86 Millionen US-Dollar für Explorations- und Evaluierungsprojekte in Murchison (Geschäftsjahr 2025: 1,25 Millionen US-Dollar).



Finanzergebnisse des vierten Quartals

Der Umsatz aus der Goldkonzentratproduktion belief sich im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 37,05 Millionen US-Dollar und resultierte aus dem Verkauf von 9.581 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 4.349 US-Dollar je Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 39,63 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu 3.368 US-Dollar je Unze).

Der Bergbaubetrieb erzielte vor Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Wertminderungen einen Bruttogewinn von 23,31 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 29,45 Millionen US-Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025, der auf die geringeren Verkäufe von Goldkonzentrat zurückzuführen war, jedoch teilweise durch den höheren realisierten Goldpreis ausgeglichen wurde. Nach Berücksichtigung der Betriebsaufwendungen sowie der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Aufzinsungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 3,86 Millionen US-Dollar (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 4,36 Millionen US-Dollar) belief sich das Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb auf 19,45 Millionen US-Dollar (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 25,09 Millionen US-Dollar).

Die Gesamtproduktionskosten beliefen sich im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 13,74 Millionen US-Dollar gegenüber 10,18 Millionen US-Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg war auf höhere Lizenzgebühren infolge gestiegener Lizenzgebührensätze und des höheren Goldpreises sowie auf höhere Beiträge zum Sanierungsfonds aufgrund der gestiegenen Einnahmen zurückzuführen.

Die Cash-Kosten je verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.433 US-Dollar (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 701 US-Dollar für den Sulfidbetrieb). Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Lizenzgebühren und Beiträge zum Sanierungsfonds infolge der im Quartal deutlich höheren realisierten Goldpreise zurückzuführen. Hinzu kamen höhere Abbaukosten aufgrund gestiegener Fördermengen und tieferer Gruben, die von der Regierung eingeführte zusätzliche Umsatz- und Dienstleistungssteuer ("SST") auf bergbaubezogene Dienstleistungen, höhere Aufbereitungskosten aufgrund der Verarbeitung größerer Mengen an Übergangserz sowie die Auszahlung von Jahresboni.

BERGBAUENTWICKLUNG

Goldmine Selinsing

Im Geschäftsjahr 2026 umfassten die Erschließungsarbeiten in Selinsing Vortriebs- und Abtragsarbeiten, Bohrungen und geologische Untersuchungen, die Modernisierung der Abraumlagerstätte, die Erweiterung des Goldkonzentratlagers sowie Verbesserungen an der Flotationsanlage. Darüber hinaus wurden Versuche im Labormaßstab durchgeführt, um die Gold- und Antimongewinnung zu optimieren. Die Erweiterung des Goldkonzentratlagers wurde fertiggestellt und erhöhte dessen Kapazität von 4.000 auf 7.000 Wet Metric Tonnes ("WMT"). Die Zwischenhöhe des Tailings-Lagers von 543 mRL wird eine zusätzliche Kapazität von rund 1,5 Millionen Tonnen schaffen, was einer Lagerkapazität für etwa 20 Monate Tailings entspricht. Das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem wurde erfolgreich implementiert. Es wird voraussichtlich zu einer höheren betrieblichen Effizienz, einer verbesserten Kostenkontrolle und einer höheren Gesamtperformance der Anlagen beitragen.

Goldprojekt Murchison

Im Rahmen des Murchison-Projekts setzte das Unternehmen die technischen und entwicklungsbezogenen Studien fort. Dazu gehörten die Überprüfung der Kriterien für die Prozessauslegung, einschließlich neuer Anlagenoptionen, sowie die Erstellung einer Leistungsbeschreibung für mögliche künftige Erweiterungen der Aufbereitungsanlage, um die laufende Projektbewertung und Entwicklungsplanung voranzutreiben. Technische und wirtschaftliche Studien wurden ebenfalls weitergeführt, um eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion zu unterstützen. Zu den weiteren Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Projekts gehörten die Sicherstellung der Einhaltung behördlicher Anforderungen sowie die Durchführung von Umweltuntersuchungen.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Dabei wurden 43 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.868,60 Metern niedergebracht. Ziel des Bohrprogramms war es, potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb des derzeitigen Tagebaurands zu untersuchen, die vorbehaltlich weiterer Untersuchungen eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen könnten. Bis zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2026 wurden im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms insgesamt 18.913,10 Meter gebohrt sowie 15.158 Proben aufbereitet und zur Analyse an das Labor versandt.

Westaustralien

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurden im Rahmen des Murchison-Projekts keine Felderkundungen durchgeführt. Das Unternehmen überprüfte die historischen Ressourcen des Gabanintha-Goldprojekts und analysierte dabei die verfügbaren historischen Daten. Eine Schreibtischauswertung vorhandener Daten identifizierte Ziele für Step-out-Bohrungen mit Potenzial zur Erweiterung der bislang bekannten Mineralisierung, deren seitliche Ausdehnung noch nicht abschließend bestimmt ist. Die Bestätigungsbohrungen sollen beginnen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

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Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in Westaustralien. Das Unternehmen hält zudem eine 20?%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd., ebenfalls ansässig in der Region, betrieben wird. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 295 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter Corporate Governance.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

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