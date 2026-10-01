Bei der Infineon-Aktie melden sich die Käufer zunehmend zurück. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 54,26 € zunächst eine Rückeroberung von 60,77 € als Voraussetzung für eine nachhaltige Aufhellung definiert. Inzwischen zog der Titel bis auf 61,57 € an, konnte den Widerstand bislang jedoch nicht per Tagesschluss überwinden und notiert aktuell bei 59,42 €. Damit beziehen die Bullen zwar Stellung, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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