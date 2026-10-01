Die aktuelle Umfrage "NIQ Consumer Outlook" und der dazugehörige Bericht zeigen, dass Verbraucher zunehmend wählerischer werden: Mehr als 23 Milliarden US-Dollar werden weg von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zu Mainstream-Preisen hin zu preiswerten und Premium-Alternativen verlagert

Da mehr als ein Drittel (34 %) der Verbraucher weltweit angibt, finanziell schlechter dazustehen als vor einem Jahr, und ein weiteres Drittel (30 %) angibt, finanziell besser dazustehen, warten die Verbraucher nicht länger darauf, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern. Weltweit passen sich die Haushalte an eine Zukunft an, in der Volatilität eine beständige Realität bleibt, was zu zunehmend unterschiedlichen finanziellen Ergebnissen, Ausgabenprioritäten und Wachstumswegen führt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260930421536/de/

NIQ's Consumer Outlook: Guide to 2027

Diese Erkenntnisse stammen aus der jüngsten globalen "Consumer-Outlook"-Umfrage von NielsenIQ (NYSE: NIQ) unter mehr als 21.000 Befragten in 31 Ländern, kombiniert mit NIQs Messungen des tatsächlichen Kaufverhaltens. Die Untersuchung zeigt, dass wirtschaftliche Unsicherheit nicht mehr nur eine vorübergehende Störung ist, sondern ein prägendes Merkmal der Entscheidungsfindung von Verbrauchern.

Zu den Ergebnissen gehören:

34 der Verbraucher weltweit geben an, dass es ihnen finanziell schlechter geht als vor einem Jahr, während 30 der Verbraucher sagen, dass es ihnen finanziell besser geht

77 der Verbraucher mit finanziellen Schwierigkeiten machen steigende Lebenshaltungskosten für ihre sich verschlechternde finanzielle Situation verantwortlich

Mehr als 23 Milliarden US-Dollar an Wertanteil haben sich von CPG-Produkten im Mainstream-Preissegment hin zu preisgünstigen und Premium-Alternativen verlagert

34 der Verbraucher weltweit geben an, dass Qualität und Leistung die wichtigsten Faktoren dafür sind, ob sich ein Kauf lohnt

Ein Warenkorb, der im Jahr 2024 100 US-Dollar kostete, kostet weltweit mittlerweile etwa 105 US-Dollar

Die Studie offenbart eine zunehmende Spaltung der Verbraucher: Da Haushalte mit steigenden Kosten, sich verändernden Prioritäten und uneinheitlichen finanziellen Verhältnissen zurechtkommen müssen, gehen sie immer bewusster damit um, was sie kaufen, wo sie einkaufen und für welche Marken sie sich entscheiden. Doch es handelt sich hier nicht einfach um eine Tendenz der Verbraucher, auf günstigere Produkte umzusteigen: Die von NIQ erhobenen Daten zeigen, dass sich die Ausgaben weg vom Mainstream-Mittelsegment hin zu preiswerten und Premium-Alternativen verlagern, da Verbraucher nach Produkten suchen, die entweder die angebotenen Einsparungen oder den geforderten Aufpreis eindeutig rechtfertigen.

"Das Wichtigste ist nicht, dass die Verbraucher unter Druck stehen, sondern dass sie auf diesen Druck auf grundlegend unterschiedliche Weise reagieren", sagte Lauren Fernandes, Vice President, Global Content bei NIQ. "Die nächste Phase des Konsumwachstums wird weniger vom Durchschnittsverbraucher als vielmehr von zunehmend unterschiedlichen Ausgabeverhältnissen geprägt sein. In vielen Märkten beobachten wir, dass Verbraucher entweder zu spürbaren Einsparungen oder zu deutlichen Upgrades tendieren, was Druck auf das mittlere Marktsegment ausübt und Marken dazu zwingt, viel klarer zu kommunizieren, wo sie im Wettbewerb stehen und warum sie von Bedeutung sind."

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wirtschaftliche Polarisierung nicht mehr nur ein rein wirtschaftliches Phänomen ist. Sie macht sich zunehmend im gemessenen Verbraucherverhalten, in den Ausgabebereitheiten und in der Marktstruktur selbst bemerkbar. Da sich das Wachstum auf das Value- und das Premium-Segment konzentriert, benötigen Unternehmen ein differenzierteres Verständnis dafür, wo Nachfrage entsteht, welche Verbraucher diese antreiben und wie sich diese Dynamiken von Markt zu Markt unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter niq.com/consumer-outlook-2027.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist "Consumer Outlook: Guide to 2027"?

A: "Consumer Outlook: Guide to 2027" ist der neueste globale Thought-Leadership-Bericht von NIQ, der untersucht, wie sich Verbraucher an die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit, sich verschiebende Ausgabenprioritäten und veränderte Kaufverhalten anpassen. Der Bericht kombiniert die Daten der globalen Verbraucherumfrage von NIQ mit Beobachtungen zum Kaufverhalten im Einzelhandel, um aufkommende Trends zu identifizieren, die die Verbrauchermärkte weltweit prägen.

F: Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?

A: Die Ergebnisse basieren auf der globalen "Consumer-Outlook"-Umfrage von NIQ unter mehr als 21.000 Verbrauchern in 31 Ländern, kombiniert mit NIQs Erfassung des tatsächlichen Kaufverhaltens in globalen Einzelhandelsmärkten.

F: Was bedeutet die Verlagerung von 23 Milliarden US-Dollar weg von Produkten im Mainstream-Preissegment?

A: Die Analyse von NIQ ergab, dass Verbraucher ihre Ausgaben zunehmend von traditionell im Mainstream-Preissegment angesiedelten Konsumgütern weg verlagern entweder hin zu preisgünstigen Alternativen, die helfen, das Budget zu schonen, oder zu Premium-Produkten, die wahrgenommene Qualität, Leistung oder andere Vorteile bieten, die einen höheren Preis rechtfertigen.

F: Weichen Verbraucher aufgrund der Inflation einfach auf günstigere Produkte aus?

A: Nein. Die Untersuchung deutet auf einen differenzierteren Trend hin. Während einige Verbraucher nach Einsparungen und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, geben andere weiterhin Geld für Premiumprodukte aus, von denen sie glauben, dass sie die zusätzlichen Kosten wert sind. Dies hat in vielen Kategorien zu einer zunehmenden Polarisierung der Ausgabeverhalten geführt.

F: Was treibt die wachsende Kluft zwischen den Verbrauchern an?

A: Die Verbraucher erleben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich. Steigende Lebenshaltungskosten, Einkommensunterschiede, unterschiedliche finanzielle Widerstandsfähigkeit und sich wandelnde persönliche Prioritäten tragen zu unterschiedlichen Ausgabeverhalten und finanziellen Ergebnissen bei.

F: Was bedeutet das für Marken und Einzelhändler?

A: Marken und Einzelhändler müssen möglicherweise über eine Einheitsstrategie hinausgehen. Das Verständnis dafür, welche Verbrauchersegmente das Wachstum vorantreiben, wie sich die Ausgabenprioritäten unterscheiden und wo Verbraucher einen Mehrwert sehen, kann Unternehmen dabei helfen, Produkte und Marketinginvestitionen besser zu positionieren.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

2026 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zum "Consumer Outlook: Guide to 2027" kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen.

Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, darunter Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

NIQ-Allgemein

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260930421536/de/

Contacts:

Medien: media.relations@nielseniq.com