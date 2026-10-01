EQS-News: mAbxience / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Fresenius schließt die Übernahme von mAbxience ab und schafft damit eine stärkere Plattform für den künftigen Ausbau des Portfolios



01.10.2026 / 21:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Transaktion baut auf der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Fresenius und mAbxience auf, die im Jahr 2022 begründet wurde.

Die vollständige Eigentümerschaft schafft eine solidere Grundlage für die Verbesserung der Qualität und der Versorgungssicherheit und fördert gleichzeitig künftige Innovationen sowie einen breiteren Zugang der Patienten zu hochwertigen Biosimilars.

mAbxience wird seine bestehenden Kunden weiterhin unterstützen und setzt sich nach wie vor voll und ganz für die Aufrechterhaltung der Qualität und der zuverlässigen Versorgung mit seinen Biosimilars ein. MADRID, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience gab heute bekannt, dass die Fresenius SE & Co. KGaA die verbleibenden 45 % an mAbxience von Insud Pharma erworben hat. Damit wird die erfolgreiche Partnerschaft fortgesetzt, die zwischen den beiden Unternehmen im Jahr 2022 begründet wurde, und es wird der Beginn einer neuen Wachstumsphase für das Unternehmen eingeläutet. Fresenius hat im August 2022 eine Mehrheitsbeteiligung von 55 % an mAbxience erworben und konsolidiert das Unternehmen seitdem. Das vollständige Eigentumsrecht vervollständigt diese Struktur: Die Biosimilar-Plattform von mAbxience befindet sich nun vollständig im Besitz des Biopharma-Geschäftsbereichs von Fresenius Kabi, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Vermarktung abdeckt. Die Übernahme baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft auf, die bereits wichtige Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, Technologietransfer und Zulassung erreicht hat. Diese Zusammenarbeit hat zum Ausbau der Produktionskapazitäten, zur Weiterentwicklung der Technologietransferprogramme und zur Stärkung der Position von mAbxience als globales biopharmazeutisches Unternehmen beigetragen. Die Zusammenführung der Unternehmen unter gemeinsamer vollständiger Eigentümerschaft schafft eine stärkere Plattform zur Verbesserung der Qualität und der Versorgungssicherheit und fördert gleichzeitig zukünftige Innovationen sowie einen breiteren Zugang der Patienten zu hochwertigen Biosimilars - und dies zu einer Zeit, in der eine große Welle von Biologika ihren Exklusivitätsschutz verliert. Michael Sen, Chief Executive Officer von Fresenius, sagte: "Der Abschluss der Übernahme von mAbxience markiert den nächsten Meilenstein beim Aufbau eines führenden, vertikal integrierten Biopharma-Geschäfts in großem Maßstab. Als wir vor vier Jahren erstmals in mAbxience investierten, waren die Marktchancen vielversprechend, befanden sich jedoch noch in der Entwicklung. Unsere anfängliche Mehrheitsbeteiligung verschaffte uns Zugang zu einer äußerst wettbewerbsfähigen Plattform bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Seitdem hat sich der Markt stark entwickelt, mAbxience hat die Erwartungen erfüllt, und Fresenius verfügt nun über die finanzielle Stärke, diesen nächsten Schritt zu gehen. Die vollständige Eigentümerschaft verschafft uns die uneingeschränkte Kontrolle über Kosten, Kapazitäten und den Zeitpunkt der Markteinführung sowie den vollen wirtschaftlichen Nutzen, wenn die nächste Welle von Biologika ihren Exklusivitätsschutz verliert. Für Patienten bedeutet dies einen verlässlichen Zugang zu hochwertigen Biosimilars; für Aktionäre ist es eine disziplinierte Investition in ein Geschäft, das wir gut kennen." Jurgen van Broeck, Chief Executive Officer von mAbxience, sagte: "mAbxience wurde gegründet, um Patienten zu helfen und gleichzeitig zu beweisen, dass Biologika von Weltklasse zu Kosten entwickelt und hergestellt werden können, die sich die Welt leisten kann. Seit 2022 hat unsere Partnerschaft mit Fresenius gezeigt, welche Stärke in der Bündelung unserer Mitarbeiter, unseres Fachwissens und unserer Kompetenzen steckt. Ich möchte auch Insud Pharma für seine Unterstützung und sein Engagement in den letzten zehn Jahren meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Der heutige Erfolg von mAbxience beruht auf der Vision, dem Engagement und der harten Arbeit vieler Menschen, die von Anfang an zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Die vollständige Übernahme ist der logische nächste Schritt und schafft eine noch stärkere Plattform für Innovation, Wachstum und langfristige Wirkung für Patienten, Kunden und Partner. Während wir gemeinsam dieses nächste Kapitel beginnen, werden wir weiterhin auf den Unternehmergeist, die wissenschaftliche Expertise und das Engagement für die Patienten aufbauen, die den Erfolg von mAbxience vorangetrieben haben." mAbxience wird seine bestehenden Kunden und Partner weiterhin unterstützen, und das Unternehmen setzt sich nach wie vor voll und ganz dafür ein, weltweit hohe Qualität, eine zuverlässige Versorgung und die Erfüllung seiner bestehenden Verpflichtungen zu gewährleisten. Jurgen Van Broeck, Chief Executive Officer von mAbxience, wird das Unternehmen weiterhin leiten und dabei an Dr. Sang-Jin Pak, Präsident des Geschäftsbereichs Biopharma bei Fresenius, berichten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fresenius-schlieWt-die-ubernahme-von-mabxience-ab-und-schafft-damit-eine-starkere-plattform-fur-den-kunftigen-ausbau-des-portfolios-302896511.html



01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News