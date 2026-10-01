Investition von 11,4 Milliarden JPY begründet strategische Partnerschaft rund um Pet World International und beschleunigt die Asien-Strategie von Umios

Die Umios Corporation (TOKYO Prime: 1333; ehemals Maruha Nichiro) und die Wah Kong Corporation haben die Gründung eines strategischen Joint Ventures abgeschlossen, in dessen Mittelpunkt Pet World International Sdn. Bhd. ("PWI") steht, eines der führenden Unternehmen Malaysias im Bereich Heimtiernahrung.

Im Rahmen der Transaktion investierte Umios rund 11,4 Milliarden japanische Yen, um über eine neu gegründete Holdinggesellschaft einen Anteil von 51 an PWI zu erwerben.

PWI hält den zweitgrößten Marktanteil am malaysischen Heimtierfuttermarkt, ist der führende Anbieter unter den lokalen Unternehmen (NielsenIQ) und betreibt das einzige BRC-zertifizierte Heimtierfutterwerk des Landes. Das Unternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter, vertreibt seine Produkte über mehr als 10.000 Einzelhandelsgeschäfte sowie eigene E-Commerce-Kanäle. PWI erzielte im Geschäftsjahr bis September 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 12,4 Milliarden japanischen Yen.

Das Joint Venture verbindet die Stärken von Umios im Bereich Nassfutter für Heimtiere mit den Trockenfutter-Kompetenzen von PWI und schafft so eine umfassende Abdeckung für Hunde und Katzen, sowohl bei Nass- als auch bei Trockenfutter. Im Rahmen der Partnerschaft sollen die Vertriebsnetze, Produktportfolios, Fertigungskapazitäten und das F&E-Know-how der beiden Partner integriert werden, um so das Wachstum in ganz Asien zu beschleunigen. Bis zum im März 2028 endenden Geschäftsjahr strebt Umios im Heimtierfuttergeschäft ein operatives Ergebnis von rund 10 Milliarden japanischen Yen und einen ROIC von rund 18 an.

"Wir haben PWI über viele Jahre hinweg zu einem der führenden Heimtierfutterunternehmen Malaysias aufgebaut. Unser Ziel war es, einen Partner zu finden, der das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase begleiten kann und unsere langfristige Vision für das Geschäft teilt", so Choy Peng Yew, Gesellschafter und CEO von PWI. "Umios bringt umfassende Kompetenzen in den Bereichen Heimtierfutter, Produktentwicklung und internationale Märkte mit, die die Stärken von PWI hervorragend ergänzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften das Wachstum von PWI über Malaysia hinaus beschleunigen und PWI zu einer führenden Heimtierfutter-Plattform in Asien und darüber hinaus ausbauen können."

"PWI verfügt über herausragende Marken- und Fertigungskompetenzen in Malaysia und ist der ideale Partner, um unsere Heimtierfutterstrategie in ganz Asien zu beschleunigen", so Kimihiro Takaya, Managing Executive Officer, Division Director of Overseas Business Strategy Division und Unit Director of Fine Chemicals Unit bei Umios. "JCAI hat basierend auf fundiertem Wissen und großer Erfahrung in Südostasien zwischen beiden Seiten vermittelt und so das Vertrauen in diese Partnerschaft geschaffen."

Das Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI"), eine in Tokio ansässige Beratungsgesellschaft für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen mit Schwerpunkt auf Japan, Südostasien und Indien, fungierte als Finanzberater der Transaktion und beriet bis zum Abschluss in den Bereichen Transaktionsstrategie, Bewertung, Verhandlungen und Dokumentation.

"Erfolgreiche grenzüberschreitende Transaktionen beruhen letztlich darauf, Strategie, Wert und Vertrauen in Einklang zu bringen", erklärt Olimjon Sadinov, Managing Partner bei JCAI. "Umios und PWI bringen komplementäre Kompetenzen und den gemeinsamen Anspruch mit, eine führende Heimtierfutter-Plattform in Asien zu schaffen. JCAI ist stolz, Unterstützung geleistet zu haben, um aus diesem strategischen Anspruch eine Partnerschaft zu machen."

Über das JCAI

Das Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI") ist eine Beratungsgesellschaft für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen mit Schwerpunkt auf dem Japan-Südostasien-Indien-Korridor. Mit Hauptsitz in Tokio berät JCAI Unternehmern, Konzerne und Investoren bei strategischen M&A-Transaktionen in der gesamten Asien-Pazifik-Region.

JCAI betreibt zudem "SPEED M&A" in Japan und "BizBank" in ASEAN eines der größten M&A-Netzwerke mit mehr als 20.000 Mitgliedern.

Hauptsitz: Holland Hills Mori Tower, 13. Etage, 5-11-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio

Representative Director: Takahiro Jono

Website: https://jcai.co.jp/

LinkedIn: https://jp.linkedin.com/company/jcai-ltd

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