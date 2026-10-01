EQS-News: SWI Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Expansion

Die SWI Group vermeldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und treibt dabei die Umwandlung in eine globale KI-Infrastruktur- und Rechenplattform voran



01.10.2026 / 22:20 CET/CEST

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SINGAPUR und AMSTERDAM, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (Euronext Amsterdam: SWICH) ("SWI Group" oder die "Gruppe") hat heute ihren von Deloitte geprüften Zwischenbericht für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr veröffentlicht. Das erste Halbjahr 2026 markierte einen bedeutenden Schritt in der Transformation der SWI Group zu einer globalen Plattform für digitale Infrastruktur und KI-Rechenleistung. Halbjahresergebnisse Zum 30. Juni 2026 wies die SWI Group eine Bilanzsumme von 4,4 Milliarden Euro und einen bereinigten Nettovermögenswert (NAV) von 2,3 Milliarden Euro aus, was einem Anstieg von 53 % gegenüber dem 31. Dezember 2025 entspricht. Der Periodengewinn belief sich auf 631,6 Millionen Euro, was im Wesentlichen auf den bilanzierten Wert der Beteiligung an Genesis Digital Assets zurückzuführen ist, das später in SWI Digital umbenannt wurde. Der Konzern baut eine integrierte digitale Infrastrukturplattform auf, die sich über eine Leistung von rund 4 GW in Europa und den Vereinigten Staaten erstreckt und Stromversorgungsanlagen, Rechenzentren sowie eine KI-Recheninfrastruktur miteinander verbindet. Genesis Digital Assets (SWI Digital) Im Juni 2026 erwarb die SWI Group eine erste Beteiligung an Genesis Digital Assets, das später in SWI Digital umbenannt wurde. Nach Ablauf des Periodenzeitraums erhöhte der Konzern seinen Anteil auf rund 70 % der Stimmrechte und erlangte damit die Kontrolle. Damit entstand eine bedeutende US-amerikanische Plattform für digitale Infrastruktur mit gesicherten Netzanschlüssen von rund 1,2 GW. SWI Digital setzt derzeit seinen Geschäftsplan um, der unter anderem die Optimierung der bestehenden Infrastruktur sowie die Umwandlung geeigneter Bitcoin-Mining-Standorte in eine groß angelegte KI- und Hochleistungsrechner-Infrastruktur umfasst. Portfolio im Bereich digitale Infrastruktur Die Aktivitäten der SWI Group im Bereich der digitalen Infrastruktur werden hauptsächlich über zwei Plattformen abgewickelt. AiOnX, die europäische digitale Infrastrukturplattform der Gruppe, verfügt über eine geplante Kapazität von rund 2,3 GW, darunter ein an einen Hyperscale-Mieter vermieteter Campus. SWI Digital stellt dem Konzern gesicherte Netzanschlüsse mit einer Leistung von rund 1,2 GW zur Verfügung, vorwiegend in den Vereinigten Staaten. Zusammen bieten diese Plattformen der SWI Group eine umfangreiche Pipeline an leistungsfähiger Infrastruktur in zwei der weltweit wichtigsten Märkte für KI und Cloud-Computing. Aufbau einer integrierten KI-Rechenplattform Die SWI Group erweitert ihr Geschäftsfeld über den Besitz von Strom, Grundstücken und Rechenzentren hinaus auf KI-Recheninfrastruktur und -Dienstleistungen. Im August 2026 wurde die Gruppe zum "Preferred Partner" für Rechenleistung, Netzwerke und Unternehmenssoftware im NVIDIA Partner Network ernannt, wodurch sie nun in der Lage ist, eine NVIDIA-beschleunigte Infrastruktur für KI-Workloads bereitzustellen - vom Modelltraining bis hin zur Inferenz im Produktionsmaßstab. SWI stellt ein spezialisiertes Technologieteam zusammen, dessen Mitglieder über Erfahrungen bei NVIDIA, Amazon, Intel und führenden Hyperscale-Betreibern verfügen, um eine eigene KI-Cloud-Plattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und KI-Entwickler zu entwickeln und zu betreiben. Durch die Kombination seines europäischen und US-amerikanischen Infrastrukturportfolios mit GPU-Rechenkapazitäten beabsichtigt SWI, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der KI-Infrastruktur tätig zu sein - von Stromversorgung und Rechenzentren bis hin zu beschleunigtem Rechnen und KI-Cloud-Diensten. Dieses vertikal integrierte Modell soll es SWI ermöglichen, Kapital entsprechend der Kundennachfrage einzusetzen und Wert über mehrere Ebenen des KI-Infrastruktur-Ökosystems hinweg zu generieren. Strategie Die SWI Group treibt ihre Umstellung auf digitale Infrastruktur voran und strebt an, dass dieser Sektor bis 2027 mehr als 90 % der Bilanzsumme ausmacht. Der Konzern beabsichtigt, Kapital und Managementressourcen auf digitale Infrastruktur, KI-Rechenleistung und damit verbundene Chancen zu konzentrieren, bei denen sein Zugang zu Energie, Infrastruktur, Kapital und technologischen Kompetenzen langfristigen Wert schaffen kann. Ausgewählte nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte, vor allem Grundstücke für gemischt genutzte Bauprojekte und Projekte im Gastgewerbe, wurden als zur Veräußerung gehalten klassifiziert. Prognose Die SWI Group befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Hyperscalern und KI-Entwicklern über langfristige Abnahmevereinbarungen an mehreren Standorten. Der potenzielle Gesamtwert dieser Aufträge beläuft sich über die jeweilige Vertragslaufzeit auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar. Die kurzfristigen Prioritäten des Konzerns bestehen darin, diese Gespräche in vertraglich vereinbarte Kapazitäten umzusetzen, die entsprechende Finanzierung sicherzustellen und die Einführung auf seinen Plattformen in Europa und den USA voranzutreiben. SWI prüft zudem eine Transaktion auf den US-Aktienkapitalmärkten zur Unterstützung der nächsten Phase seiner Strategie für digitale Infrastruktur und KI-Rechenleistung, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der erforderlichen Genehmigungen. Der Zwischenfinanzbericht für das erste Halbjahr 2026 steht Anlegern und anderen Interessierten als PDF-Datei auf der Website von SWI zur Verfügung: ( https://swi.com/reports/ ). Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, d. h. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und die die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich künftiger Ereignisse sowie der finanziellen und operativen Entwicklung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich im Allgemeinen anhand von Begriffen wie "erwarten", "voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "anstreben", "könnte", "wird", "sollte", "könnte", "strebt an", "setzt fort", "zielt darauf ab" oder ähnliche Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen, Schätzungen und andere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen; sie sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, gehören unter anderem die im Abschnitt "Risikofaktoren" dieses Berichts sowie im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschriebenen Faktoren. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, Zusage oder Zusicherung hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens oder seiner Geschäftstätigkeit dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden. Die in diesen statistischen Angaben enthaltenen historischen Daten lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf die angegebenen Zeitpunkte, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder aus anderen Gründen. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Angaben ist als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung oder als Aufforderung oder Angebot zur Investition in das Unternehmen zu verstehen. Keine der Aussagen in dieser Mitteilung ist als Gewinnprognose zu verstehen. Informationen zur SWI Group SWI Capital Holding Ltd. ( www.swi.com ), notiert an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7) ist die Holdinggesellschaft der SWI Group. Die SWI Group agiert als globale digitale Investitionsplattform, deren Kerngeschäft langfristige Beteiligungen im Bereich der digitalen Infrastruktur sind. Die Gruppe bietet erstklassige Anlagelösungen und fördert damit Wachstum, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Wert auf allen Märkten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-swi-group-vermeldet-starke-ergebnisse-fur-das-erste-halbjahr-2026-und-treibt-dabei-die-umwandlung-in-eine-globale-ki-infrastruktur--und-rechenplattform-voran-302896563.html



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