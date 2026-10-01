New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.926,56 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit 7.666 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.502 Punkten 0,3 Prozent im Plus,
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1246 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8892 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.179 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,48 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 102,50 US-Dollar, das waren 4,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit 7.666 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.502 Punkten 0,3 Prozent im Plus,
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1246 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8892 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.179 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,48 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 102,50 US-Dollar, das waren 4,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur