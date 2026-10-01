München - Am 3. Spieltag der Uefa Nations League hat Deutschland gegen Serbien mit 2:0 gewonnen.
In der 39. Minute erzielte Tom Bischof das Führungstor für die Deutschland. DFB-Mittelfeldspieler Florian Wirtz hatte sich auf engstem Raum im gegnerischen Sechzehner durchgesetzt und beförderte den Ball anschließend mit der Pike aus etwa acht Metern an den linken Pfosten. Von dort prallte die Kugel zurück in den Fünfmeterraum zu Bischof, der das Leder aus kurzer Distanz unter die Querlatte knallte.
In der 61. Minute baute Wirtz die Führung für den DFB weiter aus. Maximilian Mittelstädt hatte auf der linken Seite sehr viel Platz, rückte bis vor den gegnerischen Strafraum vor und bediente seinen Teamhkollegen Wirtz. Dieser legte das Leder mit dem erstem Ballkontakt an Serbiens Verteidiger Srdjan Babic vorbei und vollendete anschließend aus etwa 13 Metern flach ins rechte Toreck zum 2:0-Endstand.
In der 39. Minute erzielte Tom Bischof das Führungstor für die Deutschland. DFB-Mittelfeldspieler Florian Wirtz hatte sich auf engstem Raum im gegnerischen Sechzehner durchgesetzt und beförderte den Ball anschließend mit der Pike aus etwa acht Metern an den linken Pfosten. Von dort prallte die Kugel zurück in den Fünfmeterraum zu Bischof, der das Leder aus kurzer Distanz unter die Querlatte knallte.
In der 61. Minute baute Wirtz die Führung für den DFB weiter aus. Maximilian Mittelstädt hatte auf der linken Seite sehr viel Platz, rückte bis vor den gegnerischen Strafraum vor und bediente seinen Teamhkollegen Wirtz. Dieser legte das Leder mit dem erstem Ballkontakt an Serbiens Verteidiger Srdjan Babic vorbei und vollendete anschließend aus etwa 13 Metern flach ins rechte Toreck zum 2:0-Endstand.
© 2026 dts Nachrichtenagentur